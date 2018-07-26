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Ще один підозрюваний у побитті Найєма вже не під арештом

Підозрюваного у побитті Найєма відпустили з-під арешту
Суд відпустив з-під арешту одного з підозрюваних у нападі на народного депутата Мустафу Найєма Магомеда-Саліха Саітова.
Ще один підозрюваний у побитті Найєма вже не під арештом Фото: Інформатор

Про це повідомив у Twitter юрист, брат нардепа Масі Найєм.

24 липня Шевченківський райсуд Києва відмовився продовжити заочний арешт Саїтова, оскільки слідчий і прокуратура не довели, що підозрюваного оголошено в міжнародний розшук.

Додамо, що Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного в побитті народного депутата Мустафи Найєма, оголосили в розшукЗгодом, правоохоронцями Азербайджану його було затримано.

Пізніше стало відомо, що Азейрбаджан відмовив в його екстрадиції. У Генпрокуратурі стверджують, що Інтерпол не розглянув клопотання Нацполіції про публікацію на Саітова саме "червоної картки", яка дає підстави для затримання та екстрадиції.

Нагадаємо, 30 квітня четверо чоловіків - представників чеченської діаспори - напали на Найєма в центрі Києва через конфлікт на дорозі. Поліція затримала трьох підозрюваних. Саїтов, який безпосередньо вдарив депутата, вилетів у Баку.

 

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26 07 2018 14:22
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