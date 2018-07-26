Ще один підозрюваний у побитті Найєма вже не під арештом
Про це повідомив у Twitter юрист, брат нардепа Масі Найєм.
#справаМустафи— Masi Nayyem (@MasiNayyem) 26 липня 2018 р.
Суд ухвалив застосувати щодо підозрюваного Саітова Магомеда-Саліха Арбуєвіча запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
Відтак, було відмовлено у задовільненні клопотання прокуратури щодо продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
24 липня Шевченківський райсуд Києва відмовився продовжити заочний арешт Саїтова, оскільки слідчий і прокуратура не довели, що підозрюваного оголошено в міжнародний розшук.
Додамо, що Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного в побитті народного депутата Мустафи Найєма, оголосили в розшук. Згодом, правоохоронцями Азербайджану його було затримано.
Пізніше стало відомо, що Азейрбаджан відмовив в його екстрадиції. У Генпрокуратурі стверджують, що Інтерпол не розглянув клопотання Нацполіції про публікацію на Саітова саме "червоної картки", яка дає підстави для затримання та екстрадиції.
Нагадаємо, 30 квітня четверо чоловіків - представників чеченської діаспори - напали на Найєма в центрі Києва через конфлікт на дорозі. Поліція затримала трьох підозрюваних. Саїтов, який безпосередньо вдарив депутата, вилетів у Баку.
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