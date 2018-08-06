Ще трьох діячів культури Росії внесли до списку небезпечних для України
Відповідне оновлення списку є на сайті міністерства від 6 червня. Зазначається, що до списку небезпечних для України осіб увійшли російський продюсер і кінорежисер Ренат Давлетьяров, письменник Василь Сахаров, а також актор Максим Щеголєв.
Повідомляється, що таке рішення було ухвалено на підставі звернення Служби безпеки України. Також відповідні звернення можуть надходити від Ради національної безпеки і оборони України та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
На цей момент в списку внесено 134 осіб. Зокрема у березні цього року до списку увійшли Олександр Баширов, Олександр Буйнов, Лариса Доліна, Аліса Фрейндліх та Олексій Долматов.
У Міністрестві додають, що по мірі надходжень повідомлень від відповідних органів, список буде доповнюватися.
Нагадаємо, група народних депутатів пропонує Верховній Раді України створити реєстр осіб, які здійснюють гастрольно-концертну діяльність на території держави-агресора або на тимчасово окупованій території України.
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