Ще восьмеро росіян попросили Путіна про обмін на українських політв’язнів
"Ув’язнені громадяни РФ продовжують надавати заяви на ім’я президента РФ з проханням повернути їх на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів", - написала у Facebook уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
За словами омбудсмена, 15 серпня такі заяви написали В’ячеслав Висоцький (ГУ "Черкаська виправна колонія № 62"), Валерій Іванов та Олександр Валехидіс (ГУ "Дрогобицька виправна колонія "40"), Владислав Гречин (ГУ "Одеська установа виконання покарань №21").
А також Віктор Агєєв (ГУ "Роменська виправна колонія №56"), Олег Доронін (ГУ "Городищенська виправна колонія №96"), Денис Сидоров та Євген Шаталов (ГУ "Житомирська установа виконання покарань №8").
Денісова додала, що ці листи відправлять до МЗС України, щоб вони дипломатичною поштою доставили їх до Адміністрацію президента РФ.
Раніше iPress.ua писав, що заарештовані в Україні росіяни Олександр Саттаров і Фарух Камалов просять російську владу обміняти їх на українських політв'язнів.
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