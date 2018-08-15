Ще восьмеро росіян попросили Путіна про обмін на українських політв’язнів

Листи відправлять до МЗС України, щоб вони дипломатичною поштою доставили їх до Адміністрації Путіна

Вісім громадян Росії, які відбувають покарання в Україні, написали заяви на ім'я президента РФ Володимира Путіна з проханням обміняти їх на утримуваних українських політв'язнів.

"Ув’язнені громадяни РФ продовжують надавати заяви на ім’я президента РФ з проханням повернути їх на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів", - написала у Facebook уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За словами омбудсмена, 15 серпня такі заяви написали В’ячеслав Висоцький (ГУ "Черкаська виправна колонія № 62"), Валерій Іванов та Олександр Валехидіс (ГУ "Дрогобицька виправна колонія "40"), Владислав Гречин (ГУ "Одеська установа виконання покарань №21").

А також Віктор Агєєв (ГУ "Роменська виправна колонія №56"), Олег Доронін (ГУ "Городищенська виправна колонія №96"), Денис Сидоров та Євген Шаталов (ГУ "Житомирська установа виконання покарань №8").

Денісова додала, що ці листи відправлять до МЗС України, щоб вони дипломатичною поштою доставили їх до Адміністрацію президента РФ.

Раніше iPress.ua писав, що заарештовані в Україні росіяни Олександр Саттаров і Фарух Камалов просять російську владу обміняти їх на українських політв'язнів.