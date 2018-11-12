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Що найчастіше шукали українці у Google: топ-запити 2018 року

Українців цікавило, що таке бейблейд і чому затримують пенсію
Компанія Google склала рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів пошуковика за 2018 рік.
Що найчастіше шукали українці у Google: топ-запити 2018 року Фото: gettyimages.com

Так, найчастіше в 2018 році українці шукали ЧМ 2018. На другій позиції - новий сезон серіалу "Мажор", на третій - конкурс Євробачення 2018. Також українських користувачів цікавили серіали "Школа", "Полицейский с Рублевки", й Олімпіада 2018.

У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про акторку "Дизель Шоу" Марину Поплавську, яка трагічно загинула в ДТП у жовтні.

Також користувачів цікавили новини про Єгора Кріда, Йосипа Кобзона, Бориса Апреля (Зіанджу), Xxxtentacion, Стівена Хокінга і Меган Маркл.

Серед фільмів найчастіше "гуглили" нову картину з всесвіту Marvel "Веном". Також до списку потрапила українська комедія "Скаженне весілля". 

У Google розповіли, що продовження популярних фільмів "традиційно викликають високий інтерес українських користувачів". 

Крім того, українців цікавило придбання іграшки бейблейд, цифрового тюнера Т2, квитків на поїзд і біткойнів.

Найпопулярніші запити:

  • ЧС 2018
  • Мажор 3 сезон
  • Євробачення 2018
  • Школа 2 сезон
  • Поліцейський з Рубльовки 3 сезон
  • Кемерово
  • фільми 2018
  • Марина Поплавська
  • Холостяк 8
  • Олімпіада 2018
Фільм року:
  • Веном
  • Монстри на канікулах 3
  • 50 відтінків свободи
  • Месники: Війна нескінченності
  • Дедпул 2
  • Джуманджі. поклик джунглів
  • Тихоокеанський рубіж 2
  • Фантастичні тварини: Злочини Гріндельвальда
  • Красуня на всю голову
  • Скажені весілля

Серіал року:

  • Мажор 3 сезон
  • Школа 2 сезон
  • Поліцейський з Рубльовки 3 сезон
  • Домашній арешт
  • Іванови Іванови 3 сезон
  • Молодіжка 5 сезон
  • Гранд Ліон
  • Ольга 3 сезон
  • Рівердейл
  • Дві матері
Питання: "Що таке?"
 
  • біткоіни
  • кір
  • Томос
  • реінтеграція
  • NFC
  • криптовалюта
  • Ещкере
  • ЧСВ
  • дифтерія
  • Томбо
Купівля року:
 
  • Бейблейд
  • Т2
  • Укрзалізниця квитки
  • МАУ квиток
  • Iqos
  • біткоіни
  • колонка jbl
  • Безпровідні навушники
  • айфон 8
  • Гумові чоботи
Персона року:
 
  • Марина Поплавська
  • Єгор Крід
  • Йосип Кобзон
  • Борис Апрель / Зіанджа
  • Xxxtentacion
  • Стівен Хокінг
  • Меган Маркл
  • Олександр Усик
  • Олександр Захарченко
  • Надія Савченко
ТВ-шоу року:
 
  • Євробачення 2018
  • Холостяк 8
  • Голос країни 2018
  • Танці з зірками 2018
  • Заміж за Бузову
  • Ліга сміху 2018
  • Оскар 2018
  • МастерШеф 8
  • Наречена для тата
  • Одруження наосліп 2018

Питання: "Чому? / Чому?"

  • затримують пенсію
  • м'ясо корови називається яловичиною
  • немає зв'язку МТС
  • в Одесі жовтий сніг
  • в'януть перці в теплиці
  • затримують дитячі посібники
  • набрякають ноги
  • мундіаль так називається
  • Україна не голосує на Євробаченні
  • Великдень в різні дні
Питання: "Як? / Як?"
 
  • скачати відео з ютуб
  • зробити слайм
  • видалити інстаграм
  • підключити Т2
  • заробити гроші в інтернеті
  • доглядати за орхідеєю
  • пофарбувати яйця на Великдень
  • зайти в ВК
  • додзвонитися оператору Київстар
  • як видалити фейсбук

Раніше, Google Україна оприлюднив список YouTube Rewind 2018 — перелік найпопулярніші відео року на YouTube в Україні.

 

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11 12 2018 17:25
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