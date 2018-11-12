Що найчастіше шукали українці у Google: топ-запити 2018 року

Українців цікавило, що таке бейблейд і чому затримують пенсію

Компанія Google склала рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів пошуковика за 2018 рік.

Так, найчастіше в 2018 році українці шукали ЧМ 2018. На другій позиції - новий сезон серіалу "Мажор", на третій - конкурс Євробачення 2018. Також українських користувачів цікавили серіали "Школа", "Полицейский с Рублевки", й Олімпіада 2018.

У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про акторку "Дизель Шоу" Марину Поплавську, яка трагічно загинула в ДТП у жовтні.

Також користувачів цікавили новини про Єгора Кріда, Йосипа Кобзона, Бориса Апреля (Зіанджу), Xxxtentacion, Стівена Хокінга і Меган Маркл.

Серед фільмів найчастіше "гуглили" нову картину з всесвіту Marvel "Веном". Також до списку потрапила українська комедія "Скаженне весілля".

У Google розповіли, що продовження популярних фільмів "традиційно викликають високий інтерес українських користувачів".

Крім того, українців цікавило придбання іграшки бейблейд, цифрового тюнера Т2, квитків на поїзд і біткойнів.

Найпопулярніші запити:

ЧС 2018

Мажор 3 сезон

Євробачення 2018

Школа 2 сезон

Поліцейський з Рубльовки 3 сезон

Кемерово

фільми 2018

Марина Поплавська

Холостяк 8

Олімпіада 2018

Фільм року: Веном

Монстри на канікулах 3

50 відтінків свободи

Месники: Війна нескінченності

Дедпул 2

Джуманджі. поклик джунглів

Тихоокеанський рубіж 2

Фантастичні тварини: Злочини Гріндельвальда

Красуня на всю голову

Скажені весілля