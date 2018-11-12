Що найчастіше шукали українці у Google: топ-запити 2018 року
Так, найчастіше в 2018 році українці шукали ЧМ 2018. На другій позиції - новий сезон серіалу "Мажор", на третій - конкурс Євробачення 2018. Також українських користувачів цікавили серіали "Школа", "Полицейский с Рублевки", й Олімпіада 2018.
У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про акторку "Дизель Шоу" Марину Поплавську, яка трагічно загинула в ДТП у жовтні.
Також користувачів цікавили новини про Єгора Кріда, Йосипа Кобзона, Бориса Апреля (Зіанджу), Xxxtentacion, Стівена Хокінга і Меган Маркл.
Серед фільмів найчастіше "гуглили" нову картину з всесвіту Marvel "Веном". Також до списку потрапила українська комедія "Скаженне весілля".
У Google розповіли, що продовження популярних фільмів "традиційно викликають високий інтерес українських користувачів".
Крім того, українців цікавило придбання іграшки бейблейд, цифрового тюнера Т2, квитків на поїзд і біткойнів.
Найпопулярніші запити:
- ЧС 2018
- Мажор 3 сезон
- Євробачення 2018
- Школа 2 сезон
- Поліцейський з Рубльовки 3 сезон
- Кемерово
- фільми 2018
- Марина Поплавська
- Холостяк 8
- Олімпіада 2018
- Веном
- Монстри на канікулах 3
- 50 відтінків свободи
- Месники: Війна нескінченності
- Дедпул 2
- Джуманджі. поклик джунглів
- Тихоокеанський рубіж 2
- Фантастичні тварини: Злочини Гріндельвальда
- Красуня на всю голову
- Скажені весілля
Серіал року:
- Мажор 3 сезон
- Школа 2 сезон
- Поліцейський з Рубльовки 3 сезон
- Домашній арешт
- Іванови Іванови 3 сезон
- Молодіжка 5 сезон
- Гранд Ліон
- Ольга 3 сезон
- Рівердейл
- Дві матері
- біткоіни
- кір
- Томос
- реінтеграція
- NFC
- криптовалюта
- Ещкере
- ЧСВ
- дифтерія
- Томбо
- Бейблейд
- Т2
- Укрзалізниця квитки
- МАУ квиток
- Iqos
- біткоіни
- колонка jbl
- Безпровідні навушники
- айфон 8
- Гумові чоботи
- Марина Поплавська
- Єгор Крід
- Йосип Кобзон
- Борис Апрель / Зіанджа
- Xxxtentacion
- Стівен Хокінг
- Меган Маркл
- Олександр Усик
- Олександр Захарченко
- Надія Савченко
- Євробачення 2018
- Холостяк 8
- Голос країни 2018
- Танці з зірками 2018
- Заміж за Бузову
- Ліга сміху 2018
- Оскар 2018
- МастерШеф 8
- Наречена для тата
- Одруження наосліп 2018
Питання: "Чому? / Чому?"
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- зайти в ВК
- додзвонитися оператору Київстар
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Раніше, Google Україна оприлюднив список YouTube Rewind 2018 — перелік найпопулярніші відео року на YouTube в Україні.
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