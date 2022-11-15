CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУхвалення Генеральною асамблеєю ООН рішення про підтримку резолюції щодо створення механізму компенсації Україні збитків, завданих агресією рф, дає можливість країнам, в яких знаходяться заарештовані активи росії, почати роботи над міжнародним компенсаційним механізмом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Що означає для України резолюція ООН про репарації пояснили у Мін'юсті
Фото: Укрінформ
Про це повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, інформує пресслужба Міністерства юстиції у Фейсбуці.
"Що для нас означає резолюція ООН: країни, в яких знаходяться заарештовані активи рф, мають тепер юридично обґрунтоване рішення та зможуть перейти від дискусій до дій щодо старту роботи міжнародного компенсаційного механізму. Україна запропонує їм укласти міжнародний Договір про притягнення рф до відповідальності та відшкодування завданих агресією росії збитків", – прокоментувала Мудра.
Вона відзначила, що "нарешті колосальна робота великої кількості фахівців отримала результат, який виборювала від початку війни".
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 11 2022 13:02 МЕДІА
- ВІДЕО У Берліні "CRAFTED IN Ukraine" збирає гроші на благодійність
- ВІДЕО Диверсантів фсб, які готували вбивства командирів Сил спеціальних операцій, знешкодила СБУ
- ФОТО "Серіал закінчився". Опубліковані супутникові знімки свідчать про те, що російські війська вивели з аеродрому Чорнобаївки всю техніку
- Україна сигналізує, що продовжуватиме наступ. Логіка війни – рухатися вперед – New York Times
- росіяни не демонструють першокласної системи підготовки. Це стане вирішальним на полі бою – Мік Раян
СТАТТІ