НОВИНИУкраїна за результатами зустрічі координаційної групи "Рамштайн-7" отримає системи ППО, снаряди для РСЗВ, ствольну артилерію, снаряди, а також зимове обмундирування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Що ЗСУ отримають за підсумками "Рамштайн-7"
джерело: ukrainian.voanews.com
Про це повідомляє голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.
"Греція оголосила про готовність відправити Україні 155-мм боєприпаси. Польща також надасть ЗСУ додаткову артилерію та боєприпаси, а також засоби ППО ближньої дії", – зазначив Міллі.
Також повідомлялося, що за підсумками "Рамштайн-7" Україна отримає дві ракетні установки HAWK від Іспанії, установки РСЗВ від Німеччини, 500 млн доларів від Канади на озброєння та зимове спорядження, пакет допомоги від Швеції на 270 млн доларів тощо.
Раніше повідомлялось, що Україна і Польща почали переговори про запровадження спільного контролю на кордоні.
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17 11 2022 08:31 МЕДІА
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