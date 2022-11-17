Що ЗСУ отримають за підсумками "Рамштайн-7"

Україна за результатами зустрічі координаційної групи "Рамштайн-7" отримає системи ППО, снаряди для РСЗВ, ствольну артилерію, снаряди, а також зимове обмундирування.

Про це повідомляє голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

"Греція оголосила про готовність відправити Україні 155-мм боєприпаси. Польща також надасть ЗСУ додаткову артилерію та боєприпаси, а також засоби ППО ближньої дії", – зазначив Міллі.

Також повідомлялося, що за підсумками "Рамштайн-7" Україна отримає дві ракетні установки HAWK від Іспанії, установки РСЗВ від Німеччини, 500 млн доларів від Канади на озброєння та зимове спорядження, пакет допомоги від Швеції на 270 млн доларів тощо.

Раніше повідомлялось, що Україна і Польща почали переговори про запровадження спільного контролю на кордоні.