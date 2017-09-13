Щоб добудувати Nordstream II "Газпрому" потрібна Україна, - Forbes

Трубопровід Nord Stream закритий на ремонтні роботи в Балтійському морі і тепер шлях через Україну є єдиною реальною альтернативою для Росії, щоб дістатись до газового ринку Європи, пише видання Forbes.

Найбільшому експортеру газу Росії знову потрібен його старий партнер – "Нафтогаз", щонайменше до завершення будівництва трубопроводу Nordstream II, повідомляє Forbes.

"Нафтогаз" підтвердив, що росіяни повернулись. "Газпром" збільшив заявку на транзит цими вихідними до 315 мільйонів кубічних метрів газу. Добова заявка збільшилась на 47 мільйонів кубометрів за останні сім днів, повідомляє "Нафтогаз".

Це принесе Україні більше грошей від Росії, зауважує Forbes. Нафтогаз, зі свого боку, запевняє: "НАК "Нафтогаз України" готовий забезпечити виконання збільшених заявок в повному обсязі, хоча такі значні коливання обсягів транзиту не передбачені умовами контракту між "Нафтогазом" та "Газпромом"".

Плановий ремонт Nord Stream триватиме 11 днів. А от українська система не закривається на ремонт, що робить її однією з найбільш надійних газотранспортних систем Європи, зазначає видання.

Однак через "розлучення Києва та Москви" а також введення санкцій, "Газпром" швидко знайшов альтернативу "Нафтогазу", підтримуючи проект "Турецький потік", який будує турецький BOTAS Petroleum, а також просуваючи будівництво Nord Stream IІ у партнерстві з Wintershall, OMV, Engie та Shell.

"За січень-серпень поточного року через газотранспортну систему України для європейських споживачів надійшло 61,9 млрд куб. метрів природного газу, що на 23,4% більше, ніж торік та на 45,6 % більше, ніж у 2015 році", - повідомляє "Нафтогаз". Більшість цього газу надійшла від "Газпрому", який є основним клієнтом "Нафтогазу".

Зазначимо, російський "Газпром" домовився з зарубіжними партнерами по "Північному потоку-2" щодо фінансування проекту. П'ять європейських компаній зобов'язалися надати довгострокове фінансування в обсязі до 50% від загальної вартості проекту, яка оцінюється в 9,5 млрд євро.

Нагадаємо, що проект "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

"Газпрому" буде належати 50% в проекті, європейським компаніям OMV, BASF, Engie, Shell, Uniper - по 10%. Новий трубопровід планується побудувати поруч з "Північним потоком".

Уряди восьми країн Євросоюзу направили голові Єврокомісії Жану-Клоду Юнкеру лист із запереченнями проти будівництва газопроводу "Північний потік-2", який подвоїть прямі поставки газу з Росії в Німеччину.

"Північний потік-2", проект якого в даний час знаходиться в стадії підготовки, може представляти певні ризики для енергетичної безпеки Центральної та Східної Європи. Він сильно вплине на розвиток ринку газу і структуру транзиту газу в регіоні, в першу чергу на транзитний маршруту через Україну", - йдеться в листі.

Раніше, депутати Європейського парламенту закликали держави-члени ЄС відмовитись від будівництва газопроводів в обхід України, зокрема, російського газопроводу "Північний потік-2".