Щоб отримати п'ятий транш Україні необхідно показати реальні результати в боротьбі з корупцією, - МВФ
"З приводу четвертого перегляду - ми очікуємо, що він буде можливий після того, як законодавство, необхідне для перегляду, буде ухвалено", - заявив директор із комунікацій МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні, повідомляє УНІАН.
"Ключові питання - пенсійна реформа, кроки щодо прискорення приватизації, конкретні результати в боротьбі з корупцією, вони стануть ключем для того, щоб програма продовжилася", - сказав він.
Також Райс зазначив, що важливою умовою продовження програми стане прихильність енергетичної та фіскальної політики України цільовим показникам, передбаченим програмою МВФ.
Нагадаємо, Перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) Девід Ліптон з 12 по 14 вересня провів в Києві ряд зустрічей з Президентом Петром Порошенко і урядом України. 19 вересня очікується прибуття місії МВФ, яка буде обговорювати умови надання Україні чергового траншу багатомільярдного кредиту. Ці гроші необхідні країні для поповнення золотовалютних запасів Національного банку України і фінансування дефіциту держбюджету.
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