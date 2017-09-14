Щоб отримати п'ятий транш Україні необхідно показати реальні результати в боротьбі з корупцією, - МВФ

Україна для завершення четвертого перегляду програми співробітництва і отримання п'ятого траншу Міжнародного валютного фонду має затвердити пенсійну реформу, прискорити приватизацію й показати реальні результати в боротьбі з корупцією.

"З приводу четвертого перегляду - ми очікуємо, що він буде можливий після того, як законодавство, необхідне для перегляду, буде ухвалено", - заявив директор із комунікацій МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні, повідомляє УНІАН.

"Ключові питання - пенсійна реформа, кроки щодо прискорення приватизації, конкретні результати в боротьбі з корупцією, вони стануть ключем для того, щоб програма продовжилася", - сказав він.

Також Райс зазначив, що важливою умовою продовження програми стане прихильність енергетичної та фіскальної політики України цільовим показникам, передбаченим програмою МВФ.

Нагадаємо, Перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) Девід Ліптон з 12 по 14 вересня провів в Києві ряд зустрічей з Президентом Петром Порошенко і урядом України. 19 вересня очікується прибуття місії МВФ, яка буде обговорювати умови надання Україні чергового траншу багатомільярдного кредиту. Ці гроші необхідні країні для поповнення золотовалютних запасів Національного банку України і фінансування дефіциту держбюджету.