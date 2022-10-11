CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБерлін розширює тимчасовий притулок для біженців у колишньому аеропорту, щоб розмістити 3600 українських біженців, які рятуються від російських атак на критичну інфраструктуру напередодні зими.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Щоб прихистити українців Берлін розширює притулок для біженців у старому аеропорту
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Про це повідомило агентство АР.
У той час як два колишні термінали в аеропорту Тегель вже були відкриті для українських біженців навесні, уряд Берліна зараз поспішає обладнати два великі намети з обігрівачами на льотному полі.
"Оскільки президент росії путін націлився на інфраструктуру тепло- і водопостачання країни, а температура скоро опуститься нижче нуля, кількість біженців може різко зрости будь-якої миті. Ми повинні бути готові", - прокоментувала Катя Кіппінг, сенаторка уряду Берліна з соціальних питань.
За словами Кіппінг, більшість звичайних притулків для біженців і притулків у Берліні та інших частинах країни вже переповнені, і пошук нових місць для більшої кількості людей, які шукають захисту в Німеччині, має стати головним пріоритетом.
Німеччина прийняла приблизно 1 мільйон біженців з України після початку російського вторгнення майже дев'ять місяців тому.
Крім того, сюди приїжджає більше прохачів притулку, ніж у попередні роки, з таких країн, як Сирія, Молдова чи Афганістан.
В інших країнах Європи кількість людей, які звертаються за міжнародним захистом, також досягла безпрецедентного рівня з того часу, як сім років тому на континенті шукали притулку понад 1 мільйон людей.
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