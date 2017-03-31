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Ryanair поки не може літати з Борисполя через тарифи, встановлені Мінінфраструктури

В ірландській компанії пропонують свої умови, які не підходять керівництву Борисполя
Міжнародний аеропорт Бориспіль поки ніяк не може задовольнити запити найбільшого європейського лоукостера Ryanair.
Ryanair поки не може літати з Борисполя через тарифи, встановлені Мінінфраструктури Фото: flugzeuge.de

"Переговори з Ryanair тривають. Але навіть з наданням всіх можливих знижок задовольнити запити авіаперевізника аеропорт поки не в змозі. Для того, щоб задовольнити їх побажання необхідно змінити наказ Мінінфраструктури, який регулює базові тарифи", - розповів на прес-конференції генеральний директор аеропорту Павло Рябікін, інформує LIGA.net.

Рябікін повідомив, що в лютому аеропорт зробив публічну оферту всім авіакомпаніям, і вона визначила умови роботи з авіакомпаніями щодо надання тарифів.

"Вони прив'язані до обсягу перевезених пасажирів і умов стимулювання відкриття нових маршрутів з аеропорту Бориспіль. Ми чітко визначили, які знижки надаються, на який обсяг перевезених пасажирів, і які нові рейси потрапляють під систему стимулювання з точки зору знижок", - розповів Рябікін.

"Зараз аеропорт переукладає договори з авіакомпаніями, переходячи на принцип публічної оферти. Ці публічні умови єдині для всіх перевізників", - пояснив гендиректор аеропорту Бориспіль.

За його словами, аеропорт Бориспіль запропонував Ryanair публічну оферту, а вони - свої умови.

"Якщо ми хочемо виконати їхні умови, ми повинні знизити тарифи для всіх перевізників через зміну наказу Мінінфраструктури", - заявив глава аеропорту.

При цьому Рябікін вважає, що всі спірні питання можна вирішити.

"Імовірність польотів Ryanair дуже висока. Імовірність, що він полетить саме з аеропорту Бориспіль - реальна", - додав він.

Зазначимо, перший літак авіакомпанії Ryanair 14 березня здійснив посадку в Україні, в київському аеропорту Жуляни.

Нагадаємо, що найбільший лоукостер Європи Ryanair почне літати у 2017 році до "Міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького".

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31 03 2017 15:15
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