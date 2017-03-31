Ryanair поки не може літати з Борисполя через тарифи, встановлені Мінінфраструктури
"Переговори з Ryanair тривають. Але навіть з наданням всіх можливих знижок задовольнити запити авіаперевізника аеропорт поки не в змозі. Для того, щоб задовольнити їх побажання необхідно змінити наказ Мінінфраструктури, який регулює базові тарифи", - розповів на прес-конференції генеральний директор аеропорту Павло Рябікін, інформує LIGA.net.
Рябікін повідомив, що в лютому аеропорт зробив публічну оферту всім авіакомпаніям, і вона визначила умови роботи з авіакомпаніями щодо надання тарифів.
"Вони прив'язані до обсягу перевезених пасажирів і умов стимулювання відкриття нових маршрутів з аеропорту Бориспіль. Ми чітко визначили, які знижки надаються, на який обсяг перевезених пасажирів, і які нові рейси потрапляють під систему стимулювання з точки зору знижок", - розповів Рябікін.
"Зараз аеропорт переукладає договори з авіакомпаніями, переходячи на принцип публічної оферти. Ці публічні умови єдині для всіх перевізників", - пояснив гендиректор аеропорту Бориспіль.
За його словами, аеропорт Бориспіль запропонував Ryanair публічну оферту, а вони - свої умови.
"Якщо ми хочемо виконати їхні умови, ми повинні знизити тарифи для всіх перевізників через зміну наказу Мінінфраструктури", - заявив глава аеропорту.
При цьому Рябікін вважає, що всі спірні питання можна вирішити.
"Імовірність польотів Ryanair дуже висока. Імовірність, що він полетить саме з аеропорту Бориспіль - реальна", - додав він.
Зазначимо, перший літак авіакомпанії Ryanair 14 березня здійснив посадку в Україні, в київському аеропорту Жуляни.
Нагадаємо, що найбільший лоукостер Європи Ryanair почне літати у 2017 році до "Міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького".
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