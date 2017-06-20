Щоб стягнути штраф з Газпрому Україна скористається правовою допомогою інших країн

Україна має намір скористатися правовою допомогою інших країн для стягнення з "Газпрому" 172 млрд грн за штрафом АМКУ.

Наразі вживаються заходи з пошуку активів "Газпрому" в Україні та стягнення на користь держбюджету активів російської компанії. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко на прес-конференції в Києві у вівторок, пише "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що вже на користь держбюджету стягнуто 80,8 млн грн дивідендів, які мав отримати "Газпром" від діяльності компанії "Газтранзит". Крім того, вже накладено арешт на акції "Газпрому" в цій компанії номінальною вартістю 33,3 млн грн.

Петренко уточнив, що наразі в Україні підписано 27 договорів про правову допомогу з іншими країнами, зокрема з європейськими, за допомогою яких Мін'юст продовжить свою роботу.

У січні 2016 року Антимонопольний комітет України вирішив оштрафувати "Газпром" на 85 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу України. Потім це рішення було кілька разів підтверджено українськими судами.

У черговий раз 22 лютого 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив у силі рішення суду нижчої інстанції про підтвердження стягнення з "Газпрому" штрафу, який виріс вже до 172 млрд грн (близько 6,4 млрд доларів) за рахунок пені за його несплату.

Господарський суд Києва 17 березня 2017 року постановив стягнути 172 млрд грн з російської компанії на підставі судового рішення, що вступило в законну силу.

Антимонопольний комітет України 11 квітня 2017 року направив до Державної виконавчої служби заяву про відкриття виконавчого провадження про примусове стягнення з ВАТ "Газпром" 172 млрд грн.

АМКУ просить накласти арешт на майно та кошти "Газпрому" і заборонити їх відчуження.