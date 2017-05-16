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Щоб заблокувати російські сайти потрібно два роки та $1 млрд

За словами Федієнко, заблокувати сайти можливо
Для повного блокування російських сайтів потрібно близько двох років і $1 млрд.
Щоб заблокувати російські сайти потрібно два роки та $1 млрд Фото: ntv.ru

"Якщо ми говоримо про поточний указ президента, його треба виконувати, коли він набуде чинності. Якщо ми говоримо про подальші дії, то треба рік-два і більше і десь в рамках держави $1 млрд", - заявив голова правління інтернет-асоціації України Олександр Федієнко в ефірі "112 Україна".

За словами Федієнко, заблокувати сайти можливо.

"Швидше за все, ми будемо блокувати не сайти, а всю автономну систему, на якій знаходяться ці сайти і інші платформи, не перераховані в санкціях. Користувач в кінцевому результаті буде позбавлений не тільки доступу до таких мереж, як "ВКонтакте", а до інших платформ, які перебували в цій системі ", - пояснив Федієнко.

Однак, за словами голови правління інтернет-асоціації, блокування можна буде обійти.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко підписав указ про затвердження державної програми розвитку армії до 2020 року.

 
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16 05 2017 20:20
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