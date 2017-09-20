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"Щоденник Анни Франк" випустили у коміксах та планують зняти мультфільм

Книга коміксів з 148 сторінок надійде в продаж у Франції 4 жовтня
Книгу коміксів і мультфільм планують створити на основі "Щоденника Анни Франк", який вела єврейська дівчинка під час нацистської окупації Нідерландів.
"Щоденник Анни Франк" випустили у коміксах та планують зняти мультфільм Фото: Дилетант

Про це інформує французький літературний портал Actualitte.com.

За вданими сайту, книга коміксів з 148 сторінок, яку малював арт-директор з Ізраїлю Девід Полонський, надійде в продаж у Франції 4 жовтня.

Тим часом сценарист коміксів Арі Фольман працює над створенням мультфільму, який випустять в 2019 році. Головною героїнею анімаційної картини стане уявна подруга Анни Франк Кітті, якій вона присвятила свої записи. Фольман і Полонський раніше співпрацювали, створюючи фільм "Вальс з Баширом" (2008) - перший мультиплікаційний фільм, коли-небудь номінований на "Оскар" за "Кращий фільм іноземною мовою".

Створити адаптацію "Щоденника Анни Франк" придумав фонд Анни Франк, що розташовується в швейцарському Базелі. Спочатку Полонський і Фольман відмовилися від цієї роботи, але потім передумали.

Фольман зазначив, що шкодує про те, що в нашу епоху, на планеті не залишається тих, хто пережив Голокост, більше немає живих очевидців, які могли б передати цю історію. На його думку адаптація допоможе донести історію Анни Франк більш молодому поколінню.

Анна Франк з сім'єю ховалася в 1942 - 1944 роках від нацистів в притулок, організований в одному з будинків Амстердама. Після арешту гестапо 15-річна Анна загинула в концтаборі Берген-Бельзен. Її щоденник в 1947 році опублікував її батько.

 

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20 09 2017 16:21
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