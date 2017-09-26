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Щодня на роботу в Київ приїжджають півмільйона осіб, – Кличко

Безробітними в Києві числяться близько 9 тис. осіб
Мер Києва Віталій Кличкою заявляє про те, що кожного дня на роботу в Київ приїжджає близько 500 тис. осіб.
Щодня на роботу в Київ приїжджають півмільйона осіб, – Кличко Віталій Кличко. Фото: 24.ua

"За даними мобільних операторів можу сказати, що щоранку в Київ приїжджає близько 0,5 млн осіб і ввечері їдуть - люди приїжджають на роботу", - сказав Кличко кулуарах Інвестиційного форуму Києва-2017, повідомляє "Дзеркало тижня".

Кличко зазначив, що безробітними в Києві числяться близько 9 тис. осіб, а вакансій - понад 13 тис.

За даними на 1 червня, Київ є найбільшим містом України з населенням 2 млн. 928 тис. чоловік. Далі йдуть Харків (1 млн 445 тис. осіб), Одеса і Дніпро (близько 1 млн осіб).

За попередніми даними, до столиці щодня їздять на роботу 41% жителів Броварів та району, 21% - Борисполя і району, 43% - Ірпеня та навколишніх містечок.

Нагадаємо, що кількість безробітних в Україні на 1 вересня 2017 року скоротилася на 12%, порівняно з відповідною датою 2016 року - до 312 тис. людей.

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26 09 2017 11:55
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