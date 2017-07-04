Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Щодня понад 10 тис українців отримують біометричні паспорти

У деякі дні ця цифра перевищує 12 тисяч
Кожного дня більше 10 тисяч громадян України отримують біометричні паспорти для виїзду за кордон.
Щодня понад 10 тис українців отримують біометричні паспорти Фото: з вільних джерел

Відповідну заяву в п'ятницю, 7 квітня, у Верховній Раді зробив голова ДМС (Державної міграційної служби) Максим Соколюк, інформує "Українська правда".

"У деякі дні ця цифра перевищує 12 тисяч", - додав Соколюк.

За словами голови ДМС, зараз спостерігається зростання попиту на документи нового зразка. Серед іншого це пов'язано з наближенням травневих свят та сезону літнього відпочинку.

Соколюк розповів, що з початку видачі ID-паспортів 10 січня 2015 року їх вже отримали 3,025 мільйона українців.

Як відомо, Європейський парламент 6 квітня проголосував за надання Україні безвізового режиму з ЄС.

Відзначимо, що близько трьох мільйонів українців вже мають біометричні паспорти і можуть скористатися безвізовим режимом.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 04 2017 11:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як допомогти подолати сімейні кризи: досвід американського психотерапевта Крістіни Хемптон

Як допомогти подолати сімейні кризи: досвід американського психотерапевта Крістіни Хемптон

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.