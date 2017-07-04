Щодня понад 10 тис українців отримують біометричні паспорти
Відповідну заяву в п'ятницю, 7 квітня, у Верховній Раді зробив голова ДМС (Державної міграційної служби) Максим Соколюк, інформує "Українська правда".
"У деякі дні ця цифра перевищує 12 тисяч", - додав Соколюк.
За словами голови ДМС, зараз спостерігається зростання попиту на документи нового зразка. Серед іншого це пов'язано з наближенням травневих свят та сезону літнього відпочинку.
Соколюк розповів, що з початку видачі ID-паспортів 10 січня 2015 року їх вже отримали 3,025 мільйона українців.
Як відомо, Європейський парламент 6 квітня проголосував за надання Україні безвізового режиму з ЄС.
Відзначимо, що близько трьох мільйонів українців вже мають біометричні паспорти і можуть скористатися безвізовим режимом.
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