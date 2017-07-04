Щодня понад 10 тис українців отримують біометричні паспорти

У деякі дні ця цифра перевищує 12 тисяч

Кожного дня більше 10 тисяч громадян України отримують біометричні паспорти для виїзду за кордон.

Відповідну заяву в п'ятницю, 7 квітня, у Верховній Раді зробив голова ДМС (Державної міграційної служби) Максим Соколюк, інформує "Українська правда".

"У деякі дні ця цифра перевищує 12 тисяч", - додав Соколюк.

За словами голови ДМС, зараз спостерігається зростання попиту на документи нового зразка. Серед іншого це пов'язано з наближенням травневих свят та сезону літнього відпочинку.

Соколюк розповів, що з початку видачі ID-паспортів 10 січня 2015 року їх вже отримали 3,025 мільйона українців.

Як відомо, Європейський парламент 6 квітня проголосував за надання Україні безвізового режиму з ЄС.