Щодня українці оформлюють до 22 тис біометричних паспортів, - ДМС
Про це заявив речник Державної міграційної служби України Сергій Гунько, повідомляє "Укрінформ".
"Наразі щодня оформлюється приблизно 21-22 тисячі біометричних паспортів", - сказав Гунько.
За його словами, поки що у ДМС не спостерігають тенденцію до зниження ажіотажу щодо отримання біометричних паспортів.
"Ми сподіваємося, що це вирішиться вже за кілька тижнів", - додав він.
У той же час, громадяни, які вирішили оформити біометричний паспорт, вимушені чекати на видачу через затримки. На сьогодні затримки друку паспортів складають 2-3 тижні. Що цікаво, ДМС збільшила прийом заявок. Зокрема, сервісні центри, де документ можна оформити удвічі дорожче, але більш "комфортно", працюють не з 9 до 18, а з 8.30 до 19.30. Відтак, природно, що кількість охочих зробити документи збільшилася, проте друкувати паспорти не встигають.
Найбільше постраждали ті, хто оформлював нетермінові біометричні паспорти. Станом на 2 серпня майже по всій Україні видали "біометрію" тим громадянам, які подавали документи ще 17 червня. Поліграфічний комбінат "Україна" друкує в першу чергу термінові паспорти, кількість яких значно вища.
Нагадаємо, що за перший місяць дії безвізового режиму між Україною та ЄС понад 95 тисяч українців перетнули кордон з Євросоюзом без віз.
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