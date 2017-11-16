Щодня в Ємені гине 130 дітей через хвороби та голод

Від початку 2017 року в Ємені померли понад 50 тисяч дітей

Близько 130 дітей помирають в охопленому війною Ємені щодня через голод та хвороби.

За оцінкою організації, блокада Ємену, яку продовжують країни коаліції на чолі з Саудівською Аравією, може призвести до збільшення кількості жертв серед дітей. Від початку 2017 року в Ємені померли понад 50 тисяч дітей, підрахували в Save the Children, інформує AP.

Конфлікт в Ємені триває з вересня 2014 року, країна поділена між шиїтськими повстанцями-хуситами, котрих підтримує Іран, адміністрацією президента Абд-Раббу Мансура Хаді, яка базується в місті Адені й яку підтримує коаліція на чолі з Саудівською Аравією, та терористичним угрупованням "Аль-Каїда на Аравійському півострові".

Згідно з підрахунками ООН, у Ємені з березня 2015 року, тобто з початку операцій сил коаліції, загинуло понад 5100 мирних жителів. Ще 8700 цивільних громадян отримали різноманітні поранення. Через складну гуманітарну ситуацію в країні спалахнула епідемія холери. Крім того, в багатьох регіонах спостерігається гостра нестача води та продуктів харчування.