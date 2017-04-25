Щодо двох суддів Львівщини відкрито провадження за штучне затягування корупційних справ
Як заявив прокурор Львівської області Юрій Квятківський, стосовно двох таких суддів уже відриті провадження, повідомляє ZIK.
Прокурори роз’яснюють, що схема дискредитації корупційних справ націлена на те, аби затягнути у часі розгляд адміністративних справ, що дозволяє їх закрити через порушення строків накладення стягнень.
"До прикладу, зараз у суді розглядаються протоколи стосовно директора та заступника директора КП "Львівавтодор", які уклали договір про оренду власного транспортного засобу за кошти комунального підприємства. З моменту скерування протоколів до суду минуло вже більше як місяць. Розгляд справи ще жодного разу не призначено по суті, хоча чинним законодавством передбачено 15-денний строк розгляду таких протоколів", - вказала заступник прокурора Львівщини Галина Борейко.
За даними Квятківського, наразі стосовно адміністративно караних випадків корупції його підлеглі склали понад сто протоколів, з яких 57 розглянуто. Із них 49 осіб притягнуто до відповідальності, стосовно восьми осіб суд закрив провадження, при чому у шести випадках закриття відбулося через закінчення строків розгляду.
Нагадаємо, детективам Національного антикорупційного бюро України вдалося викрити тільки протягом поточного року на отриманні хабаря шістьох суддів, кількох високопосадовців та розпочати кримінально провадження за статтею про втручання у діяльність державного діяча.
Загалом же, одні з ключових підсумків роботи НАБУ за рік стали: 120 кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів, 9 справ щодо 12 фігурантів вже передані до суду, 25 повідомлень про підозру та понад 220 млн гривень арештованих коштів.
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