Щодо екс-соліста Львівської опери закрили провадження стосовно розбещення неповнолітніх

Поліція закрила провадження проти екс-соліста Львівської опери Миколи Санжаревського за підозрою в розбещенні неповнолітніх.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

"Провадження за підозрою в розбещенні неповнолітньої закрито", - сказав співрозмовник, не уточнивши причини закриття провадження.

Як пише УП, раніше сам Санжаревський заявив у ЗМІ, що провадження закрили у зв'язку з відсутністю складу злочину.

Нагадаємо, що на початку 2018 року – відкрили інше провадження за підозрою у підтримці та фінансуванні бойовиків ОРДЛО. Після оприлюднення цієї інформації артиста звільнили із Львівського оперного театру.