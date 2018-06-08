CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліція закрила провадження проти екс-соліста Львівської опери Миколи Санжаревського за підозрою в розбещенні неповнолітніх.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Щодо екс-соліста Львівської опери закрили провадження стосовно розбещення неповнолітніх
У поліції не уточнили причини закриття провадження
Фото: УНІАН
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в головному управлінні Національної поліції у Львівській області.
"Провадження за підозрою в розбещенні неповнолітньої закрито", - сказав співрозмовник, не уточнивши причини закриття провадження.
Як пише УП, раніше сам Санжаревський заявив у ЗМІ, що провадження закрили у зв'язку з відсутністю складу злочину.
Нагадаємо, що на початку 2018 року – відкрили інше провадження за підозрою у підтримці та фінансуванні бойовиків ОРДЛО. Після оприлюднення цієї інформації артиста звільнили із Львівського оперного театру.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
06 08 2018 21:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Києві невідомі в балаклавах поранили каменем пасажира міської електрички, - ВІДЕО
- ФОТО Сотні мігрантів штурмували кордон в іспанській Сеуті: 150 постраждалих, - ФОТО
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору"Хайтарма" - означає "повернення". Важкий шлях додому. Саме так назвав свій заклад на Нивках Аслан Місіратов. Хайтарма – це справжній куточок кримсько-татарської кухні
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро