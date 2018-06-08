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Щодо екс-соліста Львівської опери закрили провадження стосовно розбещення неповнолітніх

У поліції не уточнили причини закриття провадження
Поліція закрила провадження проти екс-соліста Львівської опери Миколи Санжаревського за підозрою в розбещенні неповнолітніх.
Щодо екс-соліста Львівської опери закрили провадження стосовно розбещення неповнолітніх Фото: УНІАН

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

"Провадження за підозрою в розбещенні неповнолітньої закрито", - сказав співрозмовник, не уточнивши причини закриття провадження.

Як пише УП, раніше сам Санжаревський заявив у ЗМІ, що провадження закрили у зв'язку з відсутністю складу злочину.

Нагадаємо, що на початку 2018 року – відкрили інше провадження за підозрою у підтримці та фінансуванні бойовиків ОРДЛО. Після оприлюднення цієї інформації артиста звільнили із Львівського оперного театру.

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06 08 2018 21:32
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