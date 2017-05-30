Щодо "газової схеми" Онищенка до суду направили вісім актів

Загалом слідством встановлено причетність до участі у "газовій схемі" 27 осіб

До Солом’янського районного суду Києва скеровано вісім обвинувальних актів по "газовій схемі" Онищенка.

Обвинувальний акт стосовно вісім осіб, задіяних у так званій "газовій схемі Онищенка", 30 травня скеровано до Солом’янського райсуду Києва. Впродовж трьох останніх місяців зазначені особи та їхні адвокати ознайомлювалися з матеріалами слідства.

Встановлений судом термін для цього сплив 25 травня, - повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

Так, загалом слідством встановлено причетність до участі у "газовій схемі" 27 осіб.

Під час досудового розслідування 9 із них визнали свою провину й уклали угоди про визнання винуватості. Ще 10 підозрюваних у кримінальному провадженні, у тому числі й організатор корупційної схеми - народний депутат Олександр Онищенко, перебувають в розшуку.

Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада схвалила скасування недоторканності, затримання і арешт депутата Онищенка. Перед цим нардеп покинув країну.