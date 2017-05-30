Щодо "газової схеми" Онищенка до суду направили вісім актів
Обвинувальний акт стосовно вісім осіб, задіяних у так званій "газовій схемі Онищенка", 30 травня скеровано до Солом’янського райсуду Києва. Впродовж трьох останніх місяців зазначені особи та їхні адвокати ознайомлювалися з матеріалами слідства.
Встановлений судом термін для цього сплив 25 травня, - повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.
Так, загалом слідством встановлено причетність до участі у "газовій схемі" 27 осіб.
Під час досудового розслідування 9 із них визнали свою провину й уклали угоди про визнання винуватості. Ще 10 підозрюваних у кримінальному провадженні, у тому числі й організатор корупційної схеми - народний депутат Олександр Онищенко, перебувають в розшуку.
Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада схвалила скасування недоторканності, затримання і арешт депутата Онищенка. Перед цим нардеп покинув країну.
Суму збитків, завданих державі, оцінюють у 3 млрд гривень (більш ніж 1,3 несплаченої ренти і більш ніж 1,6 млрд гривень незаконних доходів від перепродажу газу через фіктивні підприємства).
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та заступник генерального прокурора України Назар Холодницький заявив, що прокуратура провела допит народного депутата-втікача Олександра Онищенка за допомогою Skype.
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