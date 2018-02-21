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Щодо Луценка відкрили дисциплінарне провадження через скаргу Саакашвілі

Саакашвілі вбачає дисциплінарний проступок генпрокурора під час його брифінгу у Верховній Раді 5 грудня
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія (КДК) прокурорів відкрила дисциплінарне провадження щодо генерального прокурора України Юрія Луценка після подання дисциплінарної скарги лідера партії "Рух нових сил", екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, що надійшла 14 грудня 2017 року.
Щодо Луценка відкрили дисциплінарне провадження через скаргу Саакашвілі Юрій Луценко. Фото: antikor.com.ua

14 грудня Саакашвілі подав дисциплінарну скаргу до КДК прокурорів про вчинення дисциплінарного проступку генпрокурором Луценком. Зокрема, Саакашвілі вбачає дисциплінарний проступок генпрокурора під час його брифінгу у Верховній Раді 5 грудня, де той оприлюднив відомості досудового розслідування у справі про "гроші Курченка" і публічно звинуватив Саакашвілі, повідомляє прес-служба "Руху нових сил" у Facebook.

"Стосовно генпрокурора може бути відкрито дисциплінарне провадження з таких підстав: розголошення таємниці, що охороняється законом, яка стала відомою прокурору при виконанні повноважень; втручання або будь-який інший вплив прокурора у випадках або в порядку, не передбачених законодавством, в службову діяльність іншого прокурора, службових, посадових осіб; публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції невинуватості; необ'єктивність і упередженість прокурора", - зазначено в скарзі Саакашвілі.

"Рух нових сил" оприлюднив фотокопію рішення КДК прокурорів від 12 лютого 2018 року, в якому, зокрема, зазначається: "Зазначений у скарзі вчинок не був предметом перевірки і щодо нього Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів рішення не приймала. Таким чином, встановивши відсутність підстав для відмови у відкритті дисциплінарного провадження, керуючись ст. 46 закону України "Про прокуратуру" та пунктом 107 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, (...) відкрити дисциплінарне провадження щодо генерального прокурора Луценка Юрія Віталійовича".

Як відомо, 5 грудня на брифінгу Луценка було оприлюднено, за версією слідства, аудіозапис розмови Саакашвілі та бізнесмена-втікача з оточення екс-президента України Віктора Януковича, Сергія Курченка. Зокрема, на ній людина з голосом, схожим на голос Курченка, говорить нібито Саакашвілі про те, що у нього є інтереси в Україні і цікавиться, чи може надіслати до України людини для реалізації цих інтересів.

"Після отримання двох траншів фінансування акцій Саакашвілі було також передано телефон для зв'язку між Саакашвілі і Курченком", - сказав Луценко, зазначивши, що оприлюднений аудіозапис - це особиста розмова Курченка і Саакашвілі.

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21 02 2018 16:19
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