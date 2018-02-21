Щодо Луценка відкрили дисциплінарне провадження через скаргу Саакашвілі

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія (КДК) прокурорів відкрила дисциплінарне провадження щодо генерального прокурора України Юрія Луценка після подання дисциплінарної скарги лідера партії "Рух нових сил", екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, що надійшла 14 грудня 2017 року.

14 грудня Саакашвілі подав дисциплінарну скаргу до КДК прокурорів про вчинення дисциплінарного проступку генпрокурором Луценком. Зокрема, Саакашвілі вбачає дисциплінарний проступок генпрокурора під час його брифінгу у Верховній Раді 5 грудня, де той оприлюднив відомості досудового розслідування у справі про "гроші Курченка" і публічно звинуватив Саакашвілі, повідомляє прес-служба "Руху нових сил" у Facebook.

"Стосовно генпрокурора може бути відкрито дисциплінарне провадження з таких підстав: розголошення таємниці, що охороняється законом, яка стала відомою прокурору при виконанні повноважень; втручання або будь-який інший вплив прокурора у випадках або в порядку, не передбачених законодавством, в службову діяльність іншого прокурора, службових, посадових осіб; публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції невинуватості; необ'єктивність і упередженість прокурора", - зазначено в скарзі Саакашвілі.

"Рух нових сил" оприлюднив фотокопію рішення КДК прокурорів від 12 лютого 2018 року, в якому, зокрема, зазначається: "Зазначений у скарзі вчинок не був предметом перевірки і щодо нього Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів рішення не приймала. Таким чином, встановивши відсутність підстав для відмови у відкритті дисциплінарного провадження, керуючись ст. 46 закону України "Про прокуратуру" та пунктом 107 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, (...) відкрити дисциплінарне провадження щодо генерального прокурора Луценка Юрія Віталійовича".

Як відомо, 5 грудня на брифінгу Луценка було оприлюднено, за версією слідства, аудіозапис розмови Саакашвілі та бізнесмена-втікача з оточення екс-президента України Віктора Януковича, Сергія Курченка. Зокрема, на ній людина з голосом, схожим на голос Курченка, говорить нібито Саакашвілі про те, що у нього є інтереси в Україні і цікавиться, чи може надіслати до України людини для реалізації цих інтересів.

"Після отримання двох траншів фінансування акцій Саакашвілі було також передано телефон для зв'язку між Саакашвілі і Курченком", - сказав Луценко, зазначивши, що оприлюднений аудіозапис - це особиста розмова Курченка і Саакашвілі.