Щодо Рубана складено адмінпротокол за порушення режимних правил, - Держприкордонслужба
"Державна прикордонна служба України повідомляє, що сьогодні близько 9:00 на КПВВ "Мар'їнка", під час виїзду на тимчасово непідконтрольну Україні територію, був зафіксований факт порушення В. Рубаном встановлених режимних правил і складено протокол про адміністративне порушення вимог ст. 202 КУпАП", - ідеться в повідомленні прес-служби Держприкордонслужби.
Як зазначається, на даний момент йому відмовлено в пропуску через КПВВ. Держприкордонслужба спільно зі співробітниками СБУ та Національної поліції проводить подальші невідкладні перевірочні заходи.
Нагадаємо, Служба безпеки України скасувала Рубану дозвіл на перетин лінії розмежування в зоні АТО.
Раніше сьогодні співробітники Служби безпеки затримали Володимира Рубана на контрольно-пропускному пункті "Мар'їнка" в Донецькій області.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану