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Щодо Рубана складено адмінпротокол за порушення режимних правил, - Держприкордонслужба

Раніше Служба безпеки України скасувала Рубану дозвіл на перетин лінії розмежування в зоні АТО
Співробітники Державної прикордонної служби України склали адміністративний протокол стосовно керівника центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана за порушення прикордонного режиму.
Щодо Рубана складено адмінпротокол за порушення режимних правил, - Держприкордонслужба Володимир Рубан. Фото: radiosvoboda.org

"Державна прикордонна служба України повідомляє, що сьогодні близько 9:00 на КПВВ "Мар'їнка", під час виїзду на тимчасово непідконтрольну Україні територію, був зафіксований факт порушення В. Рубаном встановлених режимних правил і складено протокол про адміністративне порушення вимог ст. 202 КУпАП", - ідеться в повідомленні прес-служби Держприкордонслужби.

Як зазначається, на даний момент йому відмовлено в пропуску через КПВВ. Держприкордонслужба спільно зі співробітниками СБУ та Національної поліції проводить подальші невідкладні перевірочні заходи.

Нагадаємо, Служба безпеки України скасувала Рубану дозвіл на перетин лінії розмежування в зоні АТО.

Раніше сьогодні співробітники Служби безпеки затримали Володимира Рубана на контрольно-пропускному пункті "Мар'їнка" в Донецькій області.

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27 02 2017 20:41
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