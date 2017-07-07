Щодо сайту "Миротворець" відкрили кримінальне провадження
Про це повідомляє слідче управління Головного управління Національної поліції.
"З метою об’єктивного розслідування та вжиття невідкладних заходів реагування поліція просить представників мас-медіа, чиї прізвища та контактні дані розміщені на сторінках вищезазначеного сайту та які внаслідок цього зазнали чи зазнають перешкоджання їхній законній професійній діяльності, звернутися до слідчого управління ГУНП у місті Києві для дачі свідчень у якості свідків із приводу зазначених фактів", – йдеться у повідомленні.
У відомстві також зазначили, що слідче управління за дорученням прокуратури Києва розслідує провадження за ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, що країни Великої сімки (G7) закликали українську владу захистити свободу ЗМІ після публікацій списку акредитованих на підконтрольних територіях Донбасу журналістів сайтом "Миротворець".
Глава представництва ЄС Ян Томбінський і посол Німеччини в Україні Крістоф Вайль закликали видалити з сайту "Миротворець" дані журналістів, акредитованих у так званих "ДНР" і "ЛНР".
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