Щомісяця Єврокомісія отримувала від своїх працівників понад одну скаргу на сексуальні домагання
Так, з 2012 року від співробітників Єврокомісії надійшло 65 звернень про домагання. За "незадовільну поведінку" дисциплінарні санкції були застосовані щодо 20 осіб, повідомляє видання Telegraph, посилаючись на власні джерела.
За п'ять років у середньому лише чотири справи на рік закінчувалися санкціями – тобто менш ніж третина від загального числа скарг.
Реальний рівень проблеми, швидше за все, набагато вищий, оскільки жертви не повідомляють про інциденти з насильством, відзначає видання.
У самій комісії заявляють про "нульову толерантність до будь-якої форми домагань".
Нагадаємо, на тлі розслідування щодо голлівудського продюсера Харві Вайнштейна, якого підозрюють в сексуальних домаганнях і зґвалтуваннях, дедалі більше жінок розповідають про подібні випадки.
У Європарламенті ухвалили рішення провести термінові дебати через повідомлення про те, що співробітниці законодавчого органу ставали жертвами сексуальних домагань.
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