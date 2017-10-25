Щомісяця Єврокомісія отримувала від своїх працівників понад одну скаргу на сексуальні домагання

Реальний рівень проблеми, швидше за все, набагато вищий, оскільки жертви не повідомляють про інциденти

Європейська комісія отримувала від своїх працівників в середньому більш ніж одну офіційну скаргу на сексуальні домагання кожного місяця впродовж останніх п’яти років.

Так, з 2012 року від співробітників Єврокомісії надійшло 65 звернень про домагання. За "незадовільну поведінку" дисциплінарні санкції були застосовані щодо 20 осіб, повідомляє видання Telegraph, посилаючись на власні джерела.

За п'ять років у середньому лише чотири справи на рік закінчувалися санкціями – тобто менш ніж третина від загального числа скарг.

Реальний рівень проблеми, швидше за все, набагато вищий, оскільки жертви не повідомляють про інциденти з насильством, відзначає видання.

У самій комісії заявляють про "нульову толерантність до будь-якої форми домагань".

Нагадаємо, на тлі розслідування щодо голлівудського продюсера Харві Вайнштейна, якого підозрюють в сексуальних домаганнях і зґвалтуваннях, дедалі більше жінок розповідають про подібні випадки.

У Європарламенті ухвалили рішення провести термінові дебати через повідомлення про те, що співробітниці законодавчого органу ставали жертвами сексуальних домагань.