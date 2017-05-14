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Щонайменше 115 людей загинули від спалаху холери в Ємені, хворих – тисячі

На одне лікарняне ліжко припадає до чотирьох хворих на холеру
Через спалах холери в Ємені за останні два з половиною тижні померли щонайменше 115 людей. Ще понад вісім тисяч людей хворі. Лікарні ледь справляються з напливом пацієнтів.
Щонайменше 115 людей загинули від спалаху холери в Ємені, хворих – тисячі Фото: reuters.com

Про це в неділю, 14 травня, повідомив Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), пише DW з посиланням на AFP.

"Гуманітарна ситуація в Ємені катастрофічна", – зазначив виконавчий директор МКЧХ Домінік Стіллхарт на прес-конференції в столиці країни Сані.

Він додав, що поширювана водним шляхом хвороба вразила 8 500 людей в 14 з 22 мухафаз (регіонів) країни.

Минулого тижня показник з 10 мухафаз становив 2 300 випадків захворювання.

"На одне лікарняне ліжко припадає до чотирьох хворих на холеру", – додав Стіллхарт.

Це вже другий за рік спалах холери в охопленій голодом найбіднішій арабській країні, де з вересня 2014 року триває конфлікт. Країна поділена між шиїтськими повстанцями-хуситами, котрих підтримує Іран, та адміністрацією президента Абд-Раббу Мансура Хаді, яка базується в Адені. Його уряд підтримує коаліція на чолі зі Саудівською Аравією. У країні також активне терористичне угруповання "Аль-Каїда на Аравійському півострові".

Нагадаємо, в Міжнародному комітеті Червоного Хреста (МКЧХ) заявили, щоб запобігти масовому голоду в Ємені та Сомалі залишилося декілька місяців.

У Ємені на території, підконтрольній шиїтським повстанцям, суд виніс смертний вирок президенту Абд Раббо Мансуру Хаді і шістьом чиновникам його уряду.

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14 05 2017 20:30
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