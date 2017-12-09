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Щонайменше 11 осіб стали жертвами ДТП в Ірані

За попередніми даними, водій автобуса не перевищував швидкість
Щонайменше 11 людей загинули та 28 постраждали в результаті аварії в іранському місті Абалі, де перекинувся автобус.
Щонайменше 11 осіб стали жертвами ДТП в Ірані Фото: tasnimnews.com

Трагічне ДТП сталася сьогодні. Перекинувся пасажирський автобус, який слідував за маршрутом Кередж - Сарі. Про це інформує агентство IRNA з посиланням на місцеву дорожню поліцію, пише портал "РИА Новости".

За попередніми даними, водій автобуса не перевищував швидкість. Про причини інциденту не повідомляють.

Нагадаємо, у серпні за даними російських рятувальників, після падіння автобуса в Керченську протоку загинули 17 людей, ще 33 вдалося врятувати.

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12 09 2017 13:34
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