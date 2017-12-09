CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЩонайменше 11 людей загинули та 28 постраждали в результаті аварії в іранському місті Абалі, де перекинувся автобус.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Щонайменше 11 осіб стали жертвами ДТП в Ірані
За попередніми даними, водій автобуса не перевищував швидкість
Фото: tasnimnews.com
Трагічне ДТП сталася сьогодні. Перекинувся пасажирський автобус, який слідував за маршрутом Кередж - Сарі. Про це інформує агентство IRNA з посиланням на місцеву дорожню поліцію, пише портал "РИА Новости".
За попередніми даними, водій автобуса не перевищував швидкість. Про причини інциденту не повідомляють.
Нагадаємо, у серпні за даними російських рятувальників, після падіння автобуса в Керченську протоку загинули 17 людей, ще 33 вдалося врятувати.
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