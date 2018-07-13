CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЩонайменше 128 людей загинули внаслідок вибуху, який влаштував терорист-смертник під час мітингу на південному заході Пакистану.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Щонайменше 128 людей загинули від вибуху смертника на мітингу в Пакистані
Понад 150 людей поранені
Фото: epa.eu
Як пише Reuters з посиланням на заяви посадовців країни, вибух стався в місті Мастунг, неподалік від столиці провінції Белуджистан, Кветті. Кількість загиблих зросла до 128 осіб, понад 150 людей поранені.
Відповідальність за атаку взяло угруповання "Ісламська держава".
Нагадаємо, щонайменше 11 військових загинули, ще 13 зазнали поранень через атаку смертника на північному заході Пакистану.
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13 07 2018 23:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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