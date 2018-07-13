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Щонайменше 128 людей загинули від вибуху смертника на мітингу в Пакистані

Понад 150 людей поранені
Щонайменше 128 людей загинули внаслідок вибуху, який влаштував терорист-смертник під час мітингу на південному заході Пакистану.
Щонайменше 128 людей загинули від вибуху смертника на мітингу в Пакистані Фото: epa.eu

Як пише Reuters з посиланням на заяви посадовців країни, вибух стався в місті Мастунг, неподалік від столиці провінції Белуджистан, Кветті. Кількість загиблих зросла до 128 осіб, понад 150 людей поранені.

Відповідальність за атаку взяло угруповання "Ісламська держава".

Нагадаємо, щонайменше 11 військових загинули, ще 13 зазнали поранень через атаку смертника на північному заході Пакистану.

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13 07 2018 23:58
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