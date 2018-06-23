Щонайменше 130 людей постраждали внаслідок вибуху на мітингу в Ефіопії
Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Амір Аман.
"Одна людина померла в лікарні "Чорний лев", я хотів би висловити співчуття рідним та ефіопському народу", – цитує міністра DW.
Міністр назвав те, що сталося, "сумним".
"Але це ніколи не порушить нашої єдності", – додав Амір Аман.
Вибух пролунав через кільках хвилин після виступу Абія Ахмеда на мітингу. За словами прем'єра, цей трагічний інцидент був "невдалою спробою сил, які не хочуть бачити Ефіопію об'єднаною". За інформацією організаторів мітингу, вибухнула граната, яку невідомий нібито намагався жбурнути на сцену, коли на ній перебував глава ефіопського уряду. Утім, як зауважує агенція AFP з посиланням на власного кореспондента на місці подій, вибух був незначним, але спричинив паніку у натовпі.
Ахмед очолив уряд Ефіопії в квітні цього року після того, як його попередник Хайлемаріам Десалень пішов у відставку. Ставши прем'єром, він проголосив курс на реформування країни.
Нагадаємо, в Ефіопії військові помилково вбили дев'ятьох цивільних і поранили дванадцятьох.
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