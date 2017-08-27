Щонайменше 13 людей загинули і 18 поранені в результаті вибуху замінованого авто на півдні Афганістану Жодне з радикальних ісламістських угруповань поки не взяло на себе відповідальність за напад

У південній провінції Гільменд в Афганістані сьогодні вибухнув замінований автомобіль, внаслідок чого близько 13 людей загинули, ще 18 отримали поранення.

Фото: ap.org

Про це повідомляє Reuters. За словами представника губернатора Гільменда, вибух стався на ринку в районі Нава, в центрі провінції. Серед загиблих є цивільні і солдати армії Афганістану. Відповідальність за вибух поки не взяла жодна терористична організація. Нагадаємо, 25 серпня в Афганістані бойовики влаштували вибух і напали на шиїтську мечеть імама Замана в Кабулі. Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад на мечеть у Кабулі, внаслідок якого загинули щонайменше 14 осіб.

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