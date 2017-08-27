CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ південній провінції Гільменд в Афганістані сьогодні вибухнув замінований автомобіль, внаслідок чого близько 13 людей загинули, ще 18 отримали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Щонайменше 13 людей загинули і 18 поранені в результаті вибуху замінованого авто на півдні Афганістану
Жодне з радикальних ісламістських угруповань поки не взяло на себе відповідальність за напад
Фото: ap.org
Про це повідомляє Reuters.
За словами представника губернатора Гільменда, вибух стався на ринку в районі Нава, в центрі провінції.
Серед загиблих є цивільні і солдати армії Афганістану.
Відповідальність за вибух поки не взяла жодна терористична організація.
Нагадаємо, 25 серпня в Афганістані бойовики влаштували вибух і напали на шиїтську мечеть імама Замана в Кабулі.
Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад на мечеть у Кабулі, внаслідок якого загинули щонайменше 14 осіб.
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27 08 2017 22:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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