У Японії масштабна пожежа: горить понад 140 будинків, - ВІДЕО

Місцева влада закликала евакуювати 586 осіб, які проживають в 273 будинках

У японському місті Ітоїгава на узбережжі Японського моря горить щонайменше 140 будівель.

Загоряння почалося в будівлі китайського ресторану, після чого через сильний вітер поширив вогонь на сусідні будівлі, - повідомляє AP.

Згідно з повідомленням, місцева влада закликала до евакуювання 586 осіб, які проживають в 273 будинках.

Нагадаємо, сьогодні у Москві біля станції метро "Коломенська" вибухнув газовий балон. За попередніми даними, постраждали двоє співробітників метрополітену, один з яких отримав серйозні травми.