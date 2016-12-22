CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ японському місті Ітоїгава на узбережжі Японського моря горить щонайменше 140 будівель.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Японії масштабна пожежа: горить понад 140 будинків, - ВІДЕО
Місцева влада закликала евакуювати 586 осіб, які проживають в 273 будинках
Фото: Kyodo News / AP
Загоряння почалося в будівлі китайського ресторану, після чого через сильний вітер поширив вогонь на сусідні будівлі, - повідомляє AP.
Згідно з повідомленням, місцева влада закликала до евакуювання 586 осіб, які проживають в 273 будинках.
Нагадаємо, сьогодні у Москві біля станції метро "Коломенська" вибухнув газовий балон. За попередніми даними, постраждали двоє співробітників метрополітену, один з яких отримав серйозні травми.
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22 12 2016 15:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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