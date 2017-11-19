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Щонайменше 15 людей загинули на благодійній акції в Марокко

Ще принаймні п'ятеро отримали поранення
Щонайменше 15 людей загинули і ще 5 травмовані внаслідок тисняви, викликаної панікою під час благодійної роздачі харчів у Марокко.
Щонайменше 15 людей загинули на благодійній акції в Марокко Фото: 2m.ma

Як повідомляє BBC з посиланням на місцеві ЗМІ, інцидент стався в селі Сіді Буалем, приблизно за 150 км на північний захід від Касабланки.

Поки невідомо, хто роздавав гуманітарну допомогу, але, як повідомляється, це була благодійна акція.

Деякі ЗМІ повідомляють, що поранення внаслідок тисняви дістали 40 людей.

Нагадаємо, близько 300 уболівальників збірної Марокко влаштували безлади в центрі Брюсселя після того, як команда обіграла суперника. Під час масових заворушень постраждали 22 поліцейських.

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19 11 2017 18:30
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