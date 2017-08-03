Щонайменше 19 дітей загинули в Гватемалі під час пожежі в дитячому будинку
Поки невідомо, що стало причиною пожежі, повідомляє BBC.
Один з офіцерів поліції сказав, що пожежа почалася після того, як були підпалені матраци.
У центрі утримуються підлітки віком до 18 років, які зазнали жорстокого поводження в сім'ї і були залишені без нагляду або стали жертвами торгівлі людьми.
Напередодні у притулку спалахнув бунт, після якого 60 дітей втекли. Вони поскаржилися на жорстоке поводження і погані умови утримання в центрі.
У ситуацію була змушена втрутитися поліція.
Пролунали припущення, що підлітки в реабілітаційному центрі могли піддаватися сексуальному насильству.
Дітей, які вижили після пожежі, перевезли у безпечне місце. Біля центру зібралися їх стривожені родичі.
За деякими даними, реабілітаційний центр розрахований на 400 осіб, але там було набагато більше дітей.
Нагадаємо, в січні у Гватемалі як мінімум три туриста загинули під час сходження на вулкан Акатенанго через різке зниження температури повітря.
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