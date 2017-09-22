Щонайменше 20 українців купили у влади Кіпру громадянство ЄС, - ЗМІ

Десятеро українців купили торік за півмільйона євро так звану "золоту візу" у Португалії

Щонайменше 20 українців у 2016 році купили громадянство Кіпру і отримали паспорт Євросоюзу.

Про це повідомила одна з авторок розслідування про придбання громадянства у ЄС за гроші, італійська журналістка-фрілансерка Сара Фаролфі, в інтерв’ю Deutsche Welle.

Імена володарів європейських паспортів з України журналістка поки не називає, оскільки готує найближчим часом серію викривальних публікацій.

"Серед цих імен є суперечливі постаті. Їх не так багато, як серед росіян у списку, але також є", - розповідає Сара Фаролфі.

За її словами, серед 300 прізвищ осіб, які торік купили громадянство Кіпру, більше ста є громадянами Росії.

За словами журналістки, росіяни посідають перше місце за чисельністью куплених паспортів ЄС минулого року. На другому місці - українці.

За даними Фаролфі, ще десятеро українців купили торік за півмільйона євро так звану "золоту візу" у Португалії. Віза надає дозвіл на проживання і роботу в країні щонайменше на 6 років, а згодом і право на натуралізацію.

Фаролфі додає, до неї потрапили не усі списки громадян з-поза меж ЄС, які купили європейські паспорти. Тож вона переконана, що імен з Росії та України може бути набагато більше.

За даними кіпрської влади, за чотири роки роботи програми натуралізації за гроші було продано 1300 паспортів.

Нагадаємо, сотні звинувачуваних у корупції олігархів з України і Росії отримали паспорти ЄС за так званою схемою "золотих віз".

Серед них вказані відомі українські бізнесмени Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. За інформацією речника Коломойського, той отримав паспорт Кіпру, "враховуючи його значні інвестиції в цю країну".