Щонайменше 46 людей загинули внаслідок зсуву ґрунту в Індії
Поліція сказала, що автобуси були припарковані на шосе, і незадовго до зсуву деякі пасажири вийшли, щоб поїсти. Зсув занурив автобуси у 800-метрову ущелину, повністю поховавши один із транспортних засобів, пише "Радіо Свобода".
Представники влади повідомили, що близько 300 рятувальників намагалися розкопати один із автобусів з-під тонн валунів і бруду.
"45 тіл були знайдені впродовж дня. З них 14, усі чоловіки, були ідентифіковані. П’ять людей були врятовані", – повідомив представник рятувальників.
Він також заявив, що число жертв може сягнути 50.
Фото: afp.com
Нагадаємо, в китайській провінції Сичуань після зсуву зникли безвісти щонайменше 140 людей.
В Ошській області на півдні Киргизстану зсув зійшов на житлові будинки, під грязьовими масами опинилися 24 особи.
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