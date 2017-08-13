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Щонайменше 46 людей загинули внаслідок зсуву ґрунту в Індії

Стихія віднесла два пасажирські автобуси зі схилу на магістралі до глибокої ущелини
Щонайменше 45 людей загинули 13 серпня внаслідок зсуву ґрунту, спричиненого мусонними дощами в північній частині Індії.
Щонайменше 46 людей загинули внаслідок зсуву ґрунту в Індії Фото: afp.com

Поліція сказала, що автобуси були припарковані на шосе, і незадовго до зсуву деякі пасажири вийшли, щоб поїсти. Зсув занурив автобуси у 800-метрову ущелину, повністю поховавши один із транспортних засобів, пише "Радіо Свобода".

Представники влади повідомили, що близько 300 рятувальників намагалися розкопати один із автобусів з-під тонн валунів і бруду.

"45 тіл були знайдені впродовж дня. З них 14, усі чоловіки, були ідентифіковані. П’ять людей були врятовані", – повідомив представник рятувальників.

Він також заявив, що число жертв може сягнути 50.


Фото: afp.com

Нагадаємо, в китайській провінції Сичуань після зсуву зникли безвісти щонайменше 140 людей.

В Ошській області на півдні Киргизстану зсув зійшов на житлові будинки, під грязьовими масами опинилися 24 особи.

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13 08 2017 22:40
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