НОВИНИЗаступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна під час Польсько-Українського економічного форуму заявила, що як мінімум 5 мільйонів людей в Україні втратили роботу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Щонайменше 5 мільйонів людей в Україні втратили роботу через війну
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
"Війна руйнує ринок праці України. Бойові дії тривають там, де було зайнято 10 мільйонів працівників. Щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу", – зазначила Бережна.
За її словами через бойові дії країну покинули вже близько 7 мільйонів людей, що суттєво вплинуло на зростання рівня безробіття. Наразі одним з ключових пріоритетів роботи уряду є стабілізація та відновлення економіки, розвиток ринку праці й повернення додому наших громадян.
Заступниця міністра додала, що у сусідній Польщі зараз близько 1,5 млн українців нині перебувають за програмою тимчасово захисту.
Раніше повідомлялось, що у Польщі оновлять закон про допомогу біженцям з України.
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20 11 2022 20:59 МЕДІА
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