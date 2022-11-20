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Щонайменше 5 мільйонів людей в Україні втратили роботу через війну

Заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна під час Польсько-Українського економічного форуму заявила, що як мінімум 5 мільйонів людей в Україні втратили роботу.
Щонайменше 5 мільйонів людей в Україні втратили роботу через війну Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Війна руйнує ринок праці України. Бойові дії тривають там, де було зайнято 10 мільйонів працівників. Щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу", – зазначила Бережна.

За її словами через бойові дії країну покинули вже близько 7 мільйонів людей, що суттєво вплинуло на зростання рівня безробіття. Наразі одним з ключових пріоритетів роботи уряду є стабілізація та відновлення економіки, розвиток ринку праці й повернення додому наших громадян.

Заступниця міністра додала, що у сусідній Польщі зараз близько 1,5 млн українців нині перебувають за програмою тимчасово захисту.

Раніше повідомлялось, що у Польщі оновлять закон про допомогу біженцям з України.

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20 11 2022 20:59
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