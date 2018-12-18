Щонайменше 80 журналістів загинули в 2018 році, - "Репортери без кордонів"

Більш ніж половина з цих журналістів загинули в п'яти країнах

Щонайменше 80 журналістів та інших працівників ЗМІ вбили цього року в період до 1 грудня через їхню професійну діяльність.

Про це йдеться у річному звіті міжнародної правозахисної організації "Репортери без кордонів", оприлюдненому 17 грудня, повідомляє DW з посиланням на dpa.

Більш ніж половина з цих журналістів загинули в п'яти країнах: Афганістані – 15 убитих представників ЗМІ, Сирії – 11, Мексиці – 9, Ємені – 8 та Індії – 6.

У США цього року також загинули шестеро журналістів, четверо з них – під час нападу на місцеву газету Capital Gazette у штаті Меріленд.

Згідно зі звітом, понад половину журналістів – 49 осіб – вбили цілеспрямовано через їхню професійну діяльність.

"Репортери без кордонів" також повідомили про 36 журналістів, які загинули за межами кризових регіонів світу. Ідеться передусім про Мексику. Багато з убитих там журналістів писали про корупцію чи наркозлочинність.

Із 348 представників ЗМІ, які нині перебувають за ґратами, понад половина опинилася в ув'язненні у п'яти країнах: Китаї, Єгипті, Туреччині, Ірані та Саудівській Аравії.

"Репортери без кордонів" зазначає, що близько 150 з ув'язнених не є професійними журналістами. Зокрема, в Китаї можна потрапити за ґрати просто за пост у соцмережі.

У звіті також критикують ситуацію в Саудівській Аравії та нещодавнє вбивство журналіста Джамаля Хашоггі.

Минулого року, за даними "Репортерів без кордонів", щонайменше 65 працівників ЗМІ в усьому світі загинули у зв'язку зі своєю журналістською діяльністю.

Нагадаємо, що голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що з початку 2017 року сталося 143 напади на журналістів, а до суду скеровано справи лише щодо 14-ти з них.