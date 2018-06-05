Щонайменше семеро загиблих внаслідок атаки талібів в Афганістані Бойовики ісламського руху "Талібан" встановили бомбу

В Афганістані загинули щонайменше семеро, ще одна людина отримала поранення через наїзд на бомбу в провінції Фарьяб.

Фото: pajhwok.com

Представник поліції Абдул Карім Юріш заявив, що транспортний засіб підірвався на бомбі, яку встановили бойовики ісламського руху "Талібан", - повідомляє місцеве агентство "Пажвак". За його даними, в машині знаходилися торговці, щонайменше семеро загинули, ще один отримав поранення. Нагадаємо, сім журналістів і одна журналістка, всі громадяни Афганістану, були вбиті під час другого вибуху в Кабулі в декількох сотнях метрів від місця першої атаки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію