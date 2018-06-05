НОВИНИВ Афганістані загинули щонайменше семеро, ще одна людина отримала поранення через наїзд на бомбу в провінції Фарьяб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Щонайменше семеро загиблих внаслідок атаки талібів в Афганістані
Бойовики ісламського руху "Талібан" встановили бомбу
Фото: pajhwok.com
Представник поліції Абдул Карім Юріш заявив, що транспортний засіб підірвався на бомбі, яку встановили бойовики ісламського руху "Талібан", - повідомляє місцеве агентство "Пажвак".
За його даними, в машині знаходилися торговці, щонайменше семеро загинули, ще один отримав поранення.
Нагадаємо, сім журналістів і одна журналістка, всі громадяни Афганістану, були вбиті під час другого вибуху в Кабулі в декількох сотнях метрів від місця першої атаки.
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