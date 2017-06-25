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Щонайменше шестеро дітей загинули в Пакистані через замасковану під іграшку бомбу

Ще двоє дітей дістали поранення
На північному заході Пакистану, на кордоні з Афганістаном, загинули щонайменше шестеро дітей через бомбу, замасковану під іграшку.
Щонайменше шестеро дітей загинули в Пакистані через замасковану під іграшку бомбу Фото: news.xinhuanet.com

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на AFP.

"Шестеро дітей у віці від 6 до 12 років – всі хлопчики – загинули від бомби-"іграшки". Ще двоє дітей дістали поранення, і перебувають у критичному стані", – повідомив місцевий чиновник на умовах анонімності в коментарі AFP.

Наразі походження бомби невідоме, жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за неї.

Раніше у Пакистані, в основному саме на північному заході, десятки дітей гинули через бомби-"іграшки".

Нагадаємо, 23 червня щонайменше 35 людей загинули та близько 100 отримали поранення в результаті трьох окремих вибухів у двох великих містах Пакистану.

Сьогодні, 25 червня, більше сотні людей згоріли заживо та десятки отримали травми внаслідок загоряння й вибуху нафтовозу поблизу Бахавалпура в провінції Панджаб у Пакистані.

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25 06 2017 19:30
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