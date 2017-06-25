Щонайменше шестеро дітей загинули в Пакистані через замасковану під іграшку бомбу
Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на AFP.
"Шестеро дітей у віці від 6 до 12 років – всі хлопчики – загинули від бомби-"іграшки". Ще двоє дітей дістали поранення, і перебувають у критичному стані", – повідомив місцевий чиновник на умовах анонімності в коментарі AFP.
Наразі походження бомби невідоме, жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за неї.
Раніше у Пакистані, в основному саме на північному заході, десятки дітей гинули через бомби-"іграшки".
Нагадаємо, 23 червня щонайменше 35 людей загинули та близько 100 отримали поранення в результаті трьох окремих вибухів у двох великих містах Пакистану.
Сьогодні, 25 червня, більше сотні людей згоріли заживо та десятки отримали травми внаслідок загоряння й вибуху нафтовозу поблизу Бахавалпура в провінції Панджаб у Пакистані.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа