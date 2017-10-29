Щонайменше п'ятеро людей загинули внаслідок негоди в Європі

Одразу кілька країн Центральної Європи опинилися в зоні ураганів

Станом на ранок неділі, 29 жовтня, внаслідок падіння дерев та інших спричинених негодою нещасних випадків у Європі загинуло щонайменше троє людей.

Як повідомляє DW, лише в Чехії внаслідок падіння дерев загинули двоє людей – жінка та літній чоловік. У країні зупинили рух потягів. Водночас чеська влада повідомляє про те, що сотні тисяч хатніх господарств залишилися без струму через пошкодження ліній електропередачі.

У сусідній Польщі загинув водій автомобіля внаслідок зіткнення з гілкою дерева, що впало на проїжджу частину.

"Радіо Свобода" повідомляє про ще одну загиблу людину в Польщі і одну в Німеччині: людина потонула внаслідок різкого піднесення рівня води. Є і травмовані.



Фото: reuters.com

Стихія змусила організаторів скасувати 29 жовтня змагання зі слалому-гіганта у чоловіків у межах першого етапу Кубка світу з гірськолижного спорту в австрійському Зельдені.

У ФРН через негоду також місцями призупинено залізничне сполучення. Внаслідок ураганних вітрів найбільше залізничне підприємство ФРН Deutsche Bahn повідомило про тимчасову зупинку руху потягів у сімох федеральних землях країни.



Фото: reuters.com

Водночас пожежна служба Берліна оголосила надзвичайний стан у столиці Німеччини. Внаслідок падіння дерева в Берліні постраждала одна особа. Так само про значні пошокдження та затоплення повідомляють з Гамбурга.



Фото: reuters.com

Швидкість вітрів, особливо в гірських місцевостях, сягала 180 кілометрів на годину.

Нагадаємо, Німеччину накрив новий потужний ураган, внаслідок чого тимчасово зупинено рух поїздів майже по всій країні та перекрито автостради на півночі та на сході.