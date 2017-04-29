Щонайменше вісім людей загинули в авіакатастрофі на Кубі
Як повідомляє AP, кубинський військовий літак розбився в західній провінції Артеміс, в результаті чого загинуло щонайменеше 8 осіб.
Військові повідомили, що літак радянського виробництва Ан-26 вилетів з аеропорту о 6:38 ранку і врізався в схил пагорба. Розслідування проведе спеціальна комісія.
Зазначається, що літак належить авіакомпанії Aerogaviota, якою керують кубинські військові. Компанія служить кубинським урядовим агентствам. До них належать державні туристичні компанії та кубинська нафтова компанія.
Сама авіакомпанія підтвердила факт падіння літака кубинським чиновникам, однак не розкривала деталей.
Як раніше повідомляв iPress.ua, літак авіакомпанії Aerogaviota, на борту якого, ймовірно, знаходяться 39 осіб, розбився.
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