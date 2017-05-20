CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ результаті нападу бойовиків на філію "Нового банку Кабула" в афганському місті Гардез загинуло щонайменше 8 осіб, ще 31 людину поранено.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Щонайменше вісім людей загинули в результаті нападу бойовиків на банк в Афганістані
П'ятеро загиблих – бойовики
Фото: EPA
Про це повідомляє "Сіньхуа" з посиланням на місцеву владу.
"Терорист підірвав себе поряд з воротами фінансової установи, що дало змогу його спільникам проникнути на територію банку і відкрити вогонь", – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, п'ятеро із загиблих – бойовики.
Ніхто поки не взяв на себе відповідальність за атаку.
Нагадаємо, внаслідок вибуху в афганській релігійній школі загинув священнослужитель і поранені четверо учнів.
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