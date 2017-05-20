Щонайменше вісім людей загинули в результаті нападу бойовиків на банк в Афганістані

У результаті нападу бойовиків на філію "Нового банку Кабула" в афганському місті Гардез загинуло щонайменше 8 осіб, ще 31 людину поранено.

Про це повідомляє "Сіньхуа" з посиланням на місцеву владу.

"Терорист підірвав себе поряд з воротами фінансової установи, що дало змогу його спільникам проникнути на територію банку і відкрити вогонь", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, п'ятеро із загиблих – бойовики.

Ніхто поки не взяв на себе відповідальність за атаку.

Нагадаємо, внаслідок вибуху в афганській релігійній школі загинув священнослужитель і поранені четверо учнів.