Шефчович пропонує залучити Німеччину до квадрилогу для забезпечення транзиту газу територією України

Віце-президент ЄК зазначив, що, незважаючи на складні умови, Україна змогла забезпечити за останній сезон надійне транспортування 97 млрд куб. м природного газу

Заступник голови Єврокомісії по Енергетичного союзу Марош Шефчович заявив, що український транзитний маршрут є стратегічним для енергетичної безпеки ЄС, і залучення Німеччини до пошуку рішення щодо захисту його комерційної життєздатності дуже цінно і необхідно.

"Я бачу квадрилог як політичний імпульс для переговорів з Україною", - написав він у своєму Twitter за підсумками зустрічі з міністром енергетики і економіки Німеччини Петером Альтмайер.

На спільній прес-конференції в Берліні Шефчович заявив, що Єврокомісія дуже цінує останню заяву канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо питань "Північного потоку-2". За його словами, воно дає підстави говорити про можливість такого потенційного розширення переговорів з тристоронніх - за участю України, Росії та Єврокомісії, до чотиристоронніх - за участю Німеччини.

Віце-президент ЄК зазначив, що, незважаючи на складні умови, Україна змогла забезпечити за останній сезон надійне транспортування 97 млрд куб. м природного газу, встановивши новий рекорд, пише "Інтерфакс-Україна".

"Це підтверджує, що цей транзитний маршрут працює і має стратегічне значення для забезпечення газом не лише такої великої країни, як Україна, але і Центральної і Східної Європи", - сказав Шефчович, підтвердивши пріоритетність для Єврокомісії цього транзитного маршруту.

Стосовно "Північного потоку-2" він нагадав позицію Єврокомісії, що цей газопровід мають будувати за тими ж правилами, що й усі інші газопроводи в ЄС.

У зв'язку з наближенням 2019 року, коли закінчується українсько-російський газовий контракт, Шефчович знову закликав до проведення переговорів для вирішення проблемних питань і заявив про необхідність політичного імпульсу, особливо на зустрічах високого рівня, до таких переговорів.

У свою чергу Альтмайер зазначив, що в питанні "Північного потоку-2" метою Німеччини є забезпечити приватні інфраструктурні проекти і захистити законні інтереси України.

Він нагадав, що Німеччина в останні роки разом із Єврокомісією зробила багато, щоб забезпечити Україну газом, зокрема і його реверс.

Нагадаємо, що голова "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія може зберегти транзит газу через Україну.

Також глава Міненерго Росії Олександр Новак запевнив віце-голову Єврокомісії Мароша Шефчовича в готовності Москви постачати газ до Євросоюзу через Україну після 2019 року.

Водночас міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що Україна наполягатиме на збереженні транзиту газу після 2019 року в обсязі не менш ніж 40 млрд кубометрів, оскільки у іншому разі це буде економічно невигідно.

Довідка: Газпром будує газопровід Турецький потік через Чорне море для скорочення транзиту через Україну: одна нитка Турецького потоку потужністю 15,8 млрд куб. м. газу в рік призначена для турецького ринку; друга, такої ж потужності, - для ринку Центральної та Південної Європи.

Протяжність кожної нитки морської магістралі - понад 900 км. В кінці 2016 року Росія і Туреччина підписали міжурядову угоду за проектом Турецький потік. Будівництво першої нитки газопроводу має бути завершено в березні 2018 року, а другої - в 2019 році.

Інвестиції Газпрому в проект Турецького потоку на 2018 рік заплановані в розмірі 182,4 мільярда рублів (близько $3,2 млрд) проти 92,8 млрд руб (близько $1,6 млрд) у 2017 році. Вартість будівництва Турецького потоку оцінюють в $6 млрд.

Газпром почав будівництво в Чорному морі газопроводу Турецький потік 7 травня 2017 року.

Зазначимо, що Європейський Союз і секретаріат Енергетичного співтовариства публічно виступили за збереження транзиту газу через газотранспортну систему України.