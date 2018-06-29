Кличко і нардеп Микитась розіграли тендер на ремонт Шулявського мосту під себе, - розслідування

Великий тендер на ремонт Шулявського мосту розіграли з порушеннями – під фірму з орбіти Микитася, "попутника" мера Кличка

Право ремонтувати київський Шулявський міст у непрозорому за конкуренцією тендері отримала фірма пов’язана із нардепом Максимом Микитасем.

Реконструкція розв’язки навколо Шулявського мосту, частина якого обвалилась у 2017-му році, стала одним з найбільших затверджених столичних проектів, - йдеться у розслідуванні спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу UA: Перший "Схеми".

Наприкінці червня з підрядником, який виконуватиме ремонтні роботи, підписали контракт. Однак, як виявили "Схеми" цей тендер розіграли непрозоро.

Орієнтовна початкова ціна ремонту розв’язки на Шулявці становила 600 мільйонів гривень.

Для вибору підрядника профільне комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" оголосило тендер, на який свої заявки подали чотири компанії.

Фірму "Альтіс-Спецбуд" не допустили до тендеру через низку невідповідностей у поданих документах.

Заявку фірми "Мостострой" відхилили через те, що вона надаючи як приклад подібного досвіду договір про виконання аналогічних робіт в минулому, не подала додатків до нього. І хоча організатори тендеру запевняють в існуванні такої вимоги, у "Мостострої" наголошують на її відсутності у тендерній документації.

Між тим ненадання додатків до минулих договорів стало перепоною не для всіх. Одна з компаній, які вийшли у фінал, – "Спецбуд-Плюс" – теж їх не мала, але на відміну від "Мостострою", тендерний комітет допустив її до аукціону.

При цьому, як з’ясувалося, ця фірма подала у комітет документ із ознаками підробки. Це відгук-рекомендація, який компанія надала як підтвердження успішного виконання подібного ремонту. У документі не вказана дата складання та стоїть підпис директора, який звільнився ще 4 роки тому. У самому бланку в "шапці" неправильно написали слово "Україна".

Щоб розібратись, "Схеми" звернулись до Державного будівельного комбінату Верховної Ради, який нібито надав відгук фірмі "Спецбуд-Плюс", та з’ясували, що там цей відгук не писали.

За місцем реєстрації компанії "Спецбуд-Плюс" журналісти знайшли лише гуртожиток. Директор фірми Олександр Єфімчук на питання, чому його фірма подала на конкурс підроблений відгук, телефоном зазначив, що "йому важко прокоментувати ситуацію".

Фінальний аукціон щодо тендеру на ремонт розв’язки відбувся 7 червня і тривав 16 хвилин. Перемогу здобула фірма "Північно-український будівельний альянс", яка запропонувала свої послуги на 1000 грн дешевше за пропозицію "Спецбуд-Плюс".

Досліджуючи історію цього конкурсу і вивчаючи його учасників, журналісти виявили, що обидві компанії, які боролися у фіналі за право реконструювати Шулявський міст, мають стосунок до відомого столичного забудовника народного депутата Микитася.

Офіційним власником компанії "Північно-український будівельний альянс" є Андрій Якусевич, який, згідно з сайтом Верховної Ради, є помічником народного депутата Микитася. Поштова адреса фірми збігається з фактичною адресою компанії "Укрбуд Девелопмент". Сам Микитась вказував цю фірму у своїй власності у декларації за 2017 рік.

Водночас, проаналізувавши фінансово-господарську діяльність цієї фірми, виявилось, що "Спецбуд-Плюс" із 2017 року отримала понад півтора мільярда гривень від фірм з орбіти народного обранця та його дружини. А це – 90 відсотків від усіх грошових надходжень компанії.

Така пов’язаність переможця тендеру та його єдиного конкурента свідчить про можливе порушення законодавства, наголошує експерт з тендерних закупівель Михайло Невдаха.

Журналісти звернулися за коментарем і до самого Максима Микитася, однак на численні дзвінки та повідомлення він не відповів ані усно, ані письмово.

"Схеми" нагадали, що у серпні 2017-го мер Києва Віталій Кличко та Микитась разом прилетіли з Італії приватним літаком. Сам Кличко тоді пояснив, що нібито випадково зустрів депутата і полетів з ним, щоб не робити пересадку та оплативши квиток.

Відповідаючи на питання про перемогу на тендері фірми з орбіти його товариша нардепа Микитася, мер Києва заявив, що не може слідкувати за кожним тендером.

Нагадаємо, в травні минулого року Містобудівна рада Києва підтримала варіант реконструкції дорожньої розв'язки біля станції метро "Шулявська", який передбачає будівництво дорожньої петлі і знесення приміщень заводу "Більшовик". Спочатку КМДА розглядала сім варіантів реконструкції.