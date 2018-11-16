Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Мери міст України використовують місцеві варти в своїх політичних інтересах, - "Схеми"

Зокрема, у Харкові, Одесі та Дніпрі такі комунальні охоронці блокують будівлі міськради
Місцева влада в регіонах України наділяє комунальних охоронців функціями правоохоронних органів та використовує їх в своїх власних цілях - вони блокують будівлі міськради, не пускаючи активістів та журналістів та беруть участь у силових сутичка з використанням спецзасобів.
Мери міст України використовують місцеві варти в своїх політичних інтересах, - "Схеми" Фото:radiosvoboda.org

У Харкові працівники комунального підприємства "Муніципальна охорона" неодноразово не допускали активістів на сесію міськради, або й фізично видворяли їх із засідання, застосовуючи спецзасоби, йдеться у спецрепортажі програми "Схеми".

"Це комунальне підприємство створювалося, на мій погляд, як легальний загін "тітушок". Приміром, влітку цього року під стінами міськради відбулися сутички, де представниками, в тому числі, цього КП, використовувалися сльозогінний газ, піротехніка" – розповів керівник громадської організації "Харківський антикорупційний центр" і депутат облради Дмитро Булах.

Ні міський голова харкова , ні керівники муніципальних підприємтв коментарів не дають, повідомляють журналісти.

За даними видання, в Одесі така сама структура, тільки з іншою назвою – комунальна установа "Муніципальна варта" – також застосовує силу до мешканців міста, які проявляють свою активну громадянську позицію.

Жертвою їхніх дій, наприклад, став місцевий активіст Віталій Устименко, якого силовики-муніципали фізично вигнали з сесії, коли той намагався поставити питання щодо відведення землі міста під забудову приватній фірмі.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов вважає, що "шум довкола варт – провокація", додають атори репортажа.

"Це – надумано, по-перше. По-друге, це добре організована провокація. Якби ви влаштувалися попрацювати в міськраду, ви змінили би свою думку", - заявив мер Одеси.

Зазначається, що колишні працівники муніципальних варт, підтверджують, що місцеві керівники міст використовують їх у власних політичних цілях, наприклад, під час зібрань депутатів.

"Попереджали, що це людина, яку можна пускати, а це – яку не можна", – розповів екс-співробітник дніпровської "Муніципальної варти" Ярослав Копил.

Повідомляється, що муніципали забезпечуються спецзасобами.

Зокрема, у 2017 тоді одеські дружинники отримали з бюджету міста 750 тисяч гривень на придбання "засобів індивідуального захисту" – йшлося про півтисячі газових балончиків, майже 3 сотні гумових палиць, більше півсотні бронежилетів, каски, щитки, тощо.

За даними видання, прояв силової агресії з боку муніципалів був зафіксований і в Дніпрі.

Так, у липні, коли влада ухвалила рішення знести МАФи, а підприємці намагалися відстояти своє право там торгувати – камінням та зеленкою в бік муніципалів. Протистояння перейшло у сутички з постраждалими – із розпилюванням газу та побиттям муніципалами підприємців.

У коментарі журналістам міський голова Дніпра Борис Філатов визнав, що "Муніципальна варта" виконує ті функції, з якими не справляється поліція – або з якими вона не хоче справлятися.

"Комусь може здаватися, що це приватні армії регіональних феодалів, це їхній силовий блок. Це ті, завдяки кому вони борються з демократією, активістами. Так, ми маємо групу, яка виїжджає забезпечувати громадський порядок під час знесення, яка їздить разом з інспекторами з благоустрою, разом з інспекторами з парковок. Тому що є на них і напади, і різні хуліганські дії", - сказав мер міста.

"Але, при цьому пріоритет, який я ставлю перед "Муніципальною вартою", це, насамперед, охорона громадського порядку"", - додав Філатов.

Правова неврегульованість залишає за мерами виключне право контролювати таких вартових, а самим вартовим дає можливість не відповідати за законом так само суворо, як наприклад поліцейський – хоча вони вже частково мають схожі функції, наголошують журналісти.

Автори програми проаналізували кілька статутів цих структур разом з юристами та виявили, що в такому вигляді їхнє існування створює певний ризик для суспільства, оскільки вони часто приписують собі функції, притаманні виключно правоохоронцям.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 11 2018 13:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата
  • Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Політична естрада

Політична естрада

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.