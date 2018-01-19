"Схеми" розповіли деталі відпустки Порошенка на Мальдівах, - ВІДЕО

За підрахунками журналістів, президент витратив на відпустку щонайменше 500 тисяч доларів

Президент України Петро Порошенко з 1 по 8 січня провів Різдвяну відпустку на Мальдівах. Порошенко летів на приватному літаку разом із 7 пасажирами. Вони, ймовірно, не проходили паспортний контроль та летіли під іншими іменами.

Про це повідомляється у розслідуванні програми "Схеми".

Журналісти дізналися, що Порошенко вилетів з Києва до міжнародного аеропорту міста Мале на Мальдівських островах 1 січня і повернувся 8 січня.

Про приїзд до Києва "Схеми" дізналися на публічному онлайн-ресурсі FlightRadar. На ньому вони простежили за літаком з бортовим номером ТС-КМR перетнув Індійський океан. За інформацією журналістів, у ньому був президент України.

Перед приїздом журналісти "Схем" зафіксували, як до аеропорту "Київ" під’їхали декілька мікроавтобусів та Land Cruiser із вимкненими фарами.

Згодом журналісти сфотографували посадку приватного літака і зазначили, що він припаркувався у найбільш віддаленій частині аеропорту.

"Журналісти "Схем" зафіксували, як літак зупинився, а вже за 4 хвилини кортеж виїхав з воріт і залишив територію аеропорту. Він сформувався з чотирьох мультивенів Volkswagen та Mercedes і виїхав на Кільцеву дорогу", - розповіли у "Схемах".

Зазначається, що кортеж проїхав без проблискових маячків та мигалок. Автівки попрямували у бік Обухівської траси, далі повернули у селище Козин і за кілька хвилин заїхали у ворота угідь Петра Порошенка.

Наступного дня, 9 січня президент провів свій перший публічний захід президента з початку року. Він організував нараду з керівництвом Нацполіції та заслухав доповідь про розслідування резонансного вбивства Ірини Ноздровської.

До цього на сайті президента були лише повідомлення про чотири підписані Петром Порошенком закони. І жодного – про виїзд з країни на відпочинок.

Журналісти дізналися про деталі відпустки президента. Зокрема, вони дізналися, що президент взяв в оренду приватний літак Falcon 7X у турецької авіакомпанії Setair.

"Схеми" надіслали листа авіакомпанії і запитали про вартість перельоту на Falcon 7X. Згідно наданої інформації, журналісти припустили, що оренда борту з простоєм упродовж майже всього періоду відпустки обійшлася президенту у приблизно 154 тисячі євро.

Зазначається, що у літаку 1 січня вилетіли з Києва на Мальдіви, а 8 січня повернулися до столиці 8 пасажирів - 3 чоловіків та 5 жінок. Однак серед імен пасажирів не було ані президента, ані членів його родини, або інших відомих імен.

"Схеми" надіслали запит до Державної прикордонної служби з питанням: чи перетинав державний кордон України президент Порошенко 1 та 8 січня та чи проходив він паспортний контроль у аеропорту "Київ" у день вильоту до Мале й після повернення з-за кордону? Але на момент виходу матеріалу в ефір відповіді так і не отримали", - розповіли журналісти.

Крім того, вони дізналися, що Порошенко відпочивав на Мальдівських островах з 2 по 8 січня в п’ятизірковому курортному готелі Cheval Blanc. Він складається лише з приватних вілл посеред Індійського океану.

"З аеропорту Мале, куди президент та його гості прилетіли чартером, вони дістались острівного курорту. 8 дорослих та 2 дітей оселились на найдорожчій віллі курорту, яка розташована на окремому острові", - йдеться у розслідуванні.

Український президент відпочивав там з гостями протягом семи днів та шести ночей.

У "Схемах" наголошують, що на курорті Порошенко фігурував під ім’ям Mr. Petro Incognito (Ukraine). Журналісти пояснюють, що це типова послуга для курорту такого рівня – забезпечення повної анонімності на прохання гостя.

За інформацією джерел журналістів, президент витратив за проживання 276 тисяч доларів. Також у нього були додаткові витрати - 37 550 доларів. За них він розрахувався готівкою.

Всього, за підрахунками журналістів, Порошенко витратив на рідзвяну відпустку на Мальдівських островах не менше 500 тисяч доларів або більш ніж 14 мільйонів гривень.

Журналісти зазначили, що надіслали запит до адміністрації президента разом із доказами поїздки Порошенка. Наступного дня адміністрація президента визнала факт відпочинку глави держави на Мальдівах агентству "Інтерфакс-Україна".

За день до ефіру програма "Схеми" отримала відповідь на запит з аналогічним текстом. У президента визнали сам факт поїздки і запевнили, що він задекларує витрати на неї.