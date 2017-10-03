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Шестеро бійців ЗСУ отримали поранення і травми за останню добу – штаб

Загиблих серед українських військових немає
За добу в зоні проведення антитерористичної операції 6 військових зазнали поранень.
Шестеро бійців ЗСУ отримали поранення і травми за останню добу – штаб Фото: EPA/UPG

Про це на брифінгу 10 березня повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко, інформує "Українська правда".

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах Збройних сил України не було, 6 військовослужбовців отримали травми та поранення", – сказав полковник.

З початком поточної доби противник продовжував провокаційні обстріли позицій українських військ, у тому числі із застосуванням артилерії 152 мм калібру.

Зазначимо, за минулу добу, 9 березня, бойовики 80 разів обстрілювали позиції сил АТО, поранивши 5 наших військових.

Додамо, що майже 196 тисяч військових отримали статус учасника бойових дій.
 
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10 03 2017 13:09
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