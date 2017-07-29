CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУнаслідок вибуху на незаконній золотокопальні у центральній Колумбії загинуло шестеро осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Шестеро людей загинули від вибуху на незаконній золотокопальні у центральній Колумбії
Одну людину вдалося врятувати
Фото: afp.com
Про це із посиланням на місцеву владу пише Reuters.
"Вибух прогримів у муніципалітеті Бурітіка провінції Антіохія, де поширені незаконні копальні", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що одну людину після вибуху вдалося врятувати.
"Причина вибуху поки невідома. Два тіла досі залишаються у шахті", – розповіли у регіональній рятувальній службі.
Нагадаємо, роботи на шахті у Кривому Розі призвели до землетрусу.
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