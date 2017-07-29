Шестеро людей загинули від вибуху на незаконній золотокопальні у центральній Колумбії

Унаслідок вибуху на незаконній золотокопальні у центральній Колумбії загинуло шестеро осіб.

Про це із посиланням на місцеву владу пише Reuters.

"Вибух прогримів у муніципалітеті Бурітіка провінції Антіохія, де поширені незаконні копальні", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що одну людину після вибуху вдалося врятувати.

"Причина вибуху поки невідома. Два тіла досі залишаються у шахті", – розповіли у регіональній рятувальній службі.

Нагадаємо, роботи на шахті у Кривому Розі призвели до землетрусу.