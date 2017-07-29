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Шестеро людей загинули від вибуху на незаконній золотокопальні у центральній Колумбії

Одну людину вдалося врятувати
Унаслідок вибуху на незаконній золотокопальні у центральній Колумбії загинуло шестеро осіб.
Шестеро людей загинули від вибуху на незаконній золотокопальні у центральній Колумбії Фото: afp.com

Про це із посиланням на місцеву владу пише Reuters.

"Вибух прогримів у муніципалітеті Бурітіка провінції Антіохія, де поширені незаконні копальні", – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що одну людину після вибуху вдалося врятувати.

"Причина вибуху поки невідома. Два тіла досі залишаються у шахті", – розповіли у регіональній рятувальній службі. 

Нагадаємо, роботи на шахті у Кривому Розі призвели до землетрусу.

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29 07 2017 20:30
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