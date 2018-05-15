Шестеро людей залишаються в лікарні після отруєння в черкаській школі
Дсі шпиталізовані п’ятеро дітей та один викладач, повідомляє сайт Черкаської обласної державної адміністрації.
Заступник управління охорони здоров’я ОДА Лариса Кошова зазначає, що стан хворих задовільний. Водночас всі виписані пацієнти перебуватимуть під наглядом лікарів в амбулаторних умовах.
Нагадаємо, що вранці у вівторок в Черкасах під час лінійки в школі № 8 діти почали непритомніти. Спочатку госпіталізували 15 дітей, пізніше їхня кількість зросла до 51. Попередній діагноз у всіх постраждалих - отруєння невідомою речовиною.
Президент України Петро Порошенко доручив вжити усіх заходів для встановлення причини отруєння дітей у Черкасах.
Помічник начальника управління ДСНС в Черкаській області Костянтин Проценко заявив, що причиною масового отруєння в школі №8 могли стати випаровування з каналізаційного колектора, який знаходиться неподалік від навчального закладу.
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