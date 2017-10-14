Шестеро українців намагалися потягом провезти на територію Росії 20 тонн контрабанди

ФСБ затримала українців, яких підозрюють у контрабанді сільгосппродукції

Прикордонники Федеральної служби безпеки Росії затримали шістьох громадян України, які намагалися провезти в країну близько 20 тонн сільгосппродукції.

Як повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ РФ, затримані прибули з території України, сховавшись в одному з вагонів потяга, що прямував за маршрутом Куп'янськ (Україна) – Валуйки (Росія). Потяг, не доїжджаючи до російського пункту пропуску, зробив несанкціоновану зупинку для вивантаження контрабандного товару.

Щодо затриманих здійснюється розгляд справи.

Двох машиністів поїзда, також громадян України, притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 18.1 КоАП РФ (порушення режиму Державного кордону Російської Федерації, призводить до штрафу).

За інформацією ТАСС, громадяни України намагалися провезти сало і горіхи, РИА "Новости" повідомляє про моркву.

Нагадаємо, правоохоронці припинили діяльність міжрегіональної організованої групи, яка налагодила виготовлення та реалізацію контрафактного алкоголю.

ФСБ оприлюднила відео допиту викрадених українських прикордонників.