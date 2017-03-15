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Шевченківський райсуд Києва розгляне справу судді, яка звільнила командира "Беркуту" Садовника

Світлану Вовк 19 вересня 2014 року з-під варти під домашній арешт командира "чорної роти" беркуту Дмитра Садовника
15 березня о 10:00 у Шевченківському районному суді Києва відбудеться засідання, на якому будуть розглядати справу судді Світлани Волкової, яка звільнила з-під варти одного з командирів спецпідрозділу "Беркут" Дмитра Садовника.
Шевченківський райсуд Києва розгляне справу судді, яка звільнила командира "Беркуту" Садовника Фото: УНІАН

Про це заявив правозахисник Громадянської мережі "Опора" Тарас Гаталяк на Facebook.

"Ви напевне пам'ятаєте таку суддю Світлану Вовк, яка звільнила 19 вересня 2014 року з-під варти під домашній арешт командира "чорної роти" беркуту Дмитра Садовника, який пізніше втік чи то до Росії, чи то до Криму? Так ось. У середу, 15 березня, 10.00, Шевченківський суд у справі, де Світлана Волкова є вже обвинуваченою, буде допитувати свідків. Завтра у суді буде допитуватись син Героя Небесної сотні - Володимир Бондарчук", - пише він.

Нагадаємо, 19 вересня 2014 за рішенням судді Печерського районного суду Києва Світлани Волкової запобіжний захід майору розформованого "Беркута" Дмитрові Садовнику, обвинуваченому у вбивствах 39 активістів Майдану 20 лютого, було змінено з утримання під вартою на частковий домашній арешт. У підсумку Садовник безперешкодно залишив будівлю суду. Пізніше радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що Садовник утік з-під домашнього арешту.

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15 03 2017 07:59
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