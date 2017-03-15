Шевченківський райсуд Києва розгляне справу судді, яка звільнила командира "Беркуту" Садовника
Про це заявив правозахисник Громадянської мережі "Опора" Тарас Гаталяк на Facebook.
"Ви напевне пам'ятаєте таку суддю Світлану Вовк, яка звільнила 19 вересня 2014 року з-під варти під домашній арешт командира "чорної роти" беркуту Дмитра Садовника, який пізніше втік чи то до Росії, чи то до Криму? Так ось. У середу, 15 березня, 10.00, Шевченківський суд у справі, де Світлана Волкова є вже обвинуваченою, буде допитувати свідків. Завтра у суді буде допитуватись син Героя Небесної сотні - Володимир Бондарчук", - пише він.
Нагадаємо, 19 вересня 2014 за рішенням судді Печерського районного суду Києва Світлани Волкової запобіжний захід майору розформованого "Беркута" Дмитрові Садовнику, обвинуваченому у вбивствах 39 активістів Майдану 20 лютого, було змінено з утримання під вартою на частковий домашній арешт. У підсумку Садовник безперешкодно залишив будівлю суду. Пізніше радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що Садовник утік з-під домашнього арешту.
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